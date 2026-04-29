Okolice Rasistowski atak na dziecko. Akt oskarżenia trafił do sądu

Ostrów Mazowiecka Źródło: Google Maps

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz poinformowała, że Konrad K. został oskarżony o popełnienie przestępstwa publicznego znieważenia i przemocy wobec 11-latka z powodu jego przynależności rasowej, a zachowanie jego miało charakter chuligański.

Mężczyźnie grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Zachowanie oskarżonego zostało zakwalifikowane jako występek o charakterze chuligańskim, więc kara może zostać zaostrzona.

Matka zgłosiła atak na syna

O przestępstwie zawiadomiła policję we wrześniu 2025 r. matka chłopca. Według niej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Lubiejewskiej w Ostrowi Mazowieckiej dorosły mężczyzna miał zaatakować jej 11-letniego syna.

- Kobieta zeznała, że chłopiec został wulgarnie potraktowany przez mężczyznę, który użył obraźliwych słów, a następnie dwukrotnie kopnął jej syna w udo - powiedziała prokurator Łukasiewicz.

W ocenie matki miało to związek z przynależnością rasową i kolorem skóry dziecka - jego ojciec jest Nigeryjczykiem.

Chłopiec potwierdził to także śledczym w czasie przesłuchania w obecności biegłego psychologa. Z kolei Konrad K. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, które - zdaniem prokuratury - są sprzeczne z ustalonym stanem faktycznym.