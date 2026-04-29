Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Rasistowski atak na dziecko. Akt oskarżenia trafił do sądu

Podejrzany o rasistowski atak wobec 11-letniego chłopca w Ostrowi Mazowieckiej stanie przed sądem. 30-letniemu mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia.

W środę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz poinformowała, że Konrad K. został oskarżony o popełnienie przestępstwa publicznego znieważenia i przemocy wobec 11-latka z powodu jego przynależności rasowej, a zachowanie jego miało charakter chuligański.

Mężczyźnie grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Zachowanie oskarżonego zostało zakwalifikowane jako występek o charakterze chuligańskim, więc kara może zostać zaostrzona.

Matka zgłosiła atak na syna

O przestępstwie zawiadomiła policję we wrześniu 2025 r. matka chłopca. Według niej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Lubiejewskiej w Ostrowi Mazowieckiej dorosły mężczyzna miał zaatakować jej 11-letniego syna.

- Kobieta zeznała, że chłopiec został wulgarnie potraktowany przez mężczyznę, który użył obraźliwych słów, a następnie dwukrotnie kopnął jej syna w udo - powiedziała prokurator Łukasiewicz.

W ocenie matki miało to związek z przynależnością rasową i kolorem skóry dziecka - jego ojciec jest Nigeryjczykiem.

Chłopiec potwierdził to także śledczym w czasie przesłuchania w obecności biegłego psychologa. Z kolei Konrad K. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, które - zdaniem prokuratury - są sprzeczne z ustalonym stanem faktycznym. 

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

Udostępnij:
Tagi:
PrzestępstwaProkuraturaOstrów Mazowiecka
