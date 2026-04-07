Policjant śmiertelnie postrzelił zatrzymanego. Jest śledztwo

Młodszy aspirant Piotr Pokorski z mazowieckiej policji o tragicznym zdarzeniu w Ostrowi Mazowieckiej Źródło: Mazowiecka Policja

Do tragicznego zdarzenia doszło w Niedzielę Wielkanocną w Ostrowi Mazowieckiej.

- Na miejscu zdarzenia wykonano szereg czynności związanych z ustaleniem okoliczności tego zdarzenia. Zabezpieczona została służbowa broń policjanta, który strzelał - przekazała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Dodała, że jako świadków przesłuchano okolicznych mieszkańców oraz osoby bezpośrednio udzielające pomocy medycznej zatrzymanemu mężczyźnie.

Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień

Sekcja zwłok odbędzie się w środę w Zakładzie Medycyny Sądowej w Białymstoku.

- Zostało wszczęte śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci oraz przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - powiedziała tvn24.pl prokurator Łukasiewicz. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej.

Jak poinformowała nas rzeczniczka, śmiertelnie postrzelony 51-latek był poszukiwany przez sąd listem gończym w celu odbycia kary sześciu miesięcy więzienia za niepłacenie alimentów. Dla mężczyzny nie byłby to pierwszy pobyt w więzieniu.

Mężczyzna został zatrzymany w piątek przez kryminalnych w Ostrowi Mazowieckiej. W związku z koniecznością wykonania u niego badań, został przewieziony do szpitala i przyjęty na oddział. W niedzielę, podczas przewożenia go na badanie, mężczyzna uciekł pilnującym go policjantom.

"Za 51-latkiem pobiegł policjant. Mężczyzna nie reagował na polecenia zatrzymania się, w związku z czym funkcjonariusz użył broni służbowej. 51-latek został postrzelony" – poinformowała policja. Mężczyzna został zabrany karetką do szpitala, gdzie "pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarł".

