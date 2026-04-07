Policjant śmiertelnie postrzelił zatrzymanego. Jest śledztwo

policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Młodszy aspirant Piotr Pokorski z mazowieckiej policji o tragicznym zdarzeniu w Ostrowi Mazowieckiej
Źródło: Mazowiecka Policja
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci poszukiwanego listem gończym 51-latka w Ostrowi Mazowieckiej. Mężczyzna poszukiwany za niepłacenie alimentów został śmiertelnie postrzelony przez policjanta podczas ucieczki ze szpitala. Śledczy sprawdzą, czy doszło do przekroczenia uprawnień.

Do tragicznego zdarzenia doszło w Niedzielę Wielkanocną w Ostrowi Mazowieckiej.

- Na miejscu zdarzenia wykonano szereg czynności związanych z ustaleniem okoliczności tego zdarzenia. Zabezpieczona została służbowa broń policjanta, który strzelał - przekazała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Dodała, że jako świadków przesłuchano okolicznych mieszkańców oraz osoby bezpośrednio udzielające pomocy medycznej zatrzymanemu mężczyźnie.

Mówili, że są żołnierzami, chcieli wejść na posesję. Szuka ich policja
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mówili, że są żołnierzami, chcieli wejść na posesję. Szuka ich policja

TVN24

Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień

Sekcja zwłok odbędzie się w środę w Zakładzie Medycyny Sądowej w Białymstoku.

- Zostało wszczęte śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci oraz przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - powiedziała tvn24.pl prokurator Łukasiewicz. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej.

Jak poinformowała nas rzeczniczka, śmiertelnie postrzelony 51-latek był poszukiwany przez sąd listem gończym w celu odbycia kary sześciu miesięcy więzienia za niepłacenie alimentów. Dla mężczyzny nie byłby to pierwszy pobyt w więzieniu.

Mężczyzna został zatrzymany w piątek przez kryminalnych w Ostrowi Mazowieckiej. W związku z koniecznością wykonania u niego badań, został przewieziony do szpitala i przyjęty na oddział. W niedzielę, podczas przewożenia go na badanie, mężczyzna uciekł pilnującym go policjantom.

Kłótnia przy grillu, interwencja policji, pięć osób z zarzutami
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kłótnia przy grillu, interwencja policji, pięć osób z zarzutami

TVN24

"Za 51-latkiem pobiegł policjant. Mężczyzna nie reagował na polecenia zatrzymania się, w związku z czym funkcjonariusz użył broni służbowej. 51-latek został postrzelony" – poinformowała policja. Mężczyzna został zabrany karetką do szpitala, gdzie "pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarł".

pc

pc
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: FotoDax/Shutterstock

Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Chwilowe załamanie pogody
Ciemne chmury nad stolicą. Deszcz, silny wiatr, powalone drzewa
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Podzagajnik
Bus zderzył się z autem, trzy osoby ranne
Okolice
Lotnisko Chopina w Warszawie
Z lotniska prosto do aresztu. Dwóch zatrzymanych na Okęciu
Włochy
Akcja antyterrorystów na budynku w Warszawie w okolicy Ronda Radosława
Black Hawk nad budynkiem, antyterroryści na dachu. Minister potwierdza zatrzymania
Wola
Tramwaj na Placu Bankowym (zdjęcie ilustracyjne)
Awantura w tramwaju. 61-latek raniony młotkiem
Śródmieście
"Praski doktor" zatrzymany
"Praski Doktor" trafił do celi
Praga Północ
Wanda Traczyk-Stawska była gościem "Faktów po Faktach"
"Polska to ludzie, a nie plakaty z pięknymi hasłami". Urodziny bohaterki powstania
TVN24
Dziecko powiadomiło policję o awanturze w domu (zdj. ilustracyjne)
Po awanturze musiał się spakować i natychmiast opuścić dom
Okolice
Nowy żłobek na Targówku. Budowa wkracza w finałowy etap
Przyjmie 100 maluchów jeszcze w tym roku
Targówek
Niebezpieczna sytuacja w Izabelinie. Dyrekcja parku apeluje
Apel leśników. "Zachowaj dystans, minimum 50 metrów"
Okolice
Pożar turbiny wiatrowej
Płonęła turbina wiatrowa. Strażacy o uderzeniu pioruna
Okolice
Silny wiatr przewrócił w Wawrze drzewo
Mocno wiało. Drzewa na budynkach, zerwany dach
Alicja Glinianowicz
Ukrył się w schowku pod sufitem
Ukrywał się w schowku pod sufitem
Okolice
Pożar radiowozu na Ursynowie
Przed komisariatem płonął radiowóz
Ursynów
pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
"Zaufany adwokat" odebrał pieniądze
Okolice
Zgromadził arsenał broni z czasów II wojny światowej
Miał arsenał broni z czasów II wojny światowej
Okolice
Policja interweniowała w Alei "Solidarości"
Autami po chodniku, sześć mandatów w jednym miejscu
Praga Północ
Jadłodzielnia na Bielanach
Nie wyrzucaj jedzenia, możesz je zostawić w jadłodzielni
Śródmieście
Policyjna taśma (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymany mężczyzna śmiertelnie postrzelony podczas próby ucieczki
Okolice
Najpopularniejsze są bagażniki montowane na dachu
Spadł rower, uderzyło w niego sześć aut
Okolice
Tratwy dla ptaków wodnych
Tratwy dla ptaków na stawach
senior, telefon
Dzwonili, "ostrzegali", podawali "szczegóły". Aż przelała pieniądze
Okolice
Policja zabezpieczyła papierosy bez znaków akcyzy (zdj. ilustracyjne)
Balony z papierosami przylatywały zza wschodniej granicy
Okolice
Biuro podróży Alfa Star już w tym roku miało problemy
Biuro podróży upadło, turyści utknęli za granicą. Decyzja prokuratury
Okolice
Wypadek w Alejach Jerozolimskich
Zderzenie czterech aut, jedna osoba w szpitalu
Włochy
Renowacja przestrzeni wokół pomnika Chopina
Koncerty Chopinowskie przesunięte. "Ofiara logistyki budowlanej"
Katarzyna Kędra
25-latek nie potrafił wyjaśnić, skąd ma pieniądze
Miał 730 tysięcy złotych. Nie potrafił wyjaśnić, skąd
Okolice
Zlewnia ścieków płynnych przy ulicy Sytej
Ponad tysiąc złotych za wywóz szamba
Artur Węgrzynowicz
Moment zderzenia samochodu i autobusu w Markach
Tak doszło do wypadku w Markach. Nagranie
Katarzyna Kędra
Konwój Humvee (zdjęcie ilustracyjne)
Jest śledztwo w sprawie zamachu na polskich żołnierzy w Libanie
TVN24

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki