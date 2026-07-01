Pijany nastolatek zabrał auto wujkowi, przejażdżkę zakończył po dachowaniu
We wtorek przed południem policjanci z Ostrowi Mazowieckiej otrzymali zgłoszenie o dachowaniu auta w Przeździecku-Lenartach, położonym w gminie Andrzejewo.
Gdy policjanci dojechali na miejsce, ustalili, że 16-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego zabrał Peugeota z kluczykami, które były w stacyjce i wyruszył na przejażdżkę.
Promile we krwi, auto na dachu
"Młodzieniec na łuku drogi stracił panowanie nad samochodem i uderzył w ogrodzenie posesji. Auto dachowało. Kierujący po kolizji uciekł z miejsca, ale po chwili na nie wrócił. Nie potrzebował pomocy medycznej. Badanie stanu trzeźwości u nastolatka wykazało ponad 0,7 promila alkoholu w organizmie" - poinformowała asp. Marzena Laczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.
Dalsze postępowanie w sprawie prowadzą policjanci z małkińskiego komisariatu.