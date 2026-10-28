Błąkał się po drodze ekspresowej. Liczą, że zgłosi się jego właściciel
W środę, przed godziną 7, dyżurny ostrowskiej komendy odebrał zgłoszenie o psie przywiązanym do barierek na drodze S-61 w Sulęcinie Włościańskim. Na miejsce pojechali ostrowscy policjanci z pionu prewencji.
Znaleźli błąkającego się psa na drodze, ale nie był on przywiązany do barierek.
Miał ranę na łapie
"Zwierzak miał uszkodzoną prawą przednią łapę. W trosce o jego bezpieczeństwo oraz kierowców przejeżdżających drogą S61 policjanci zabrali psiaka do radiowozu. W patrolu akurat był policjant-przewodnik psa służbowego Wizna, który ma doświadczenie w kontakcie z czworonogami" - przekazała st. asp. Marzena Laczkowska z ostrowskiej policji.
W tym samym czasie dyżurny ostrowskiej komendy skontaktował się z pracownikiem Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, zajmującym się bezpańskimi zwierzętami. Ustalił, że policjanci zawiozą psiaka na badania do lekarza weterynarii.
Szukają właściciela
Gdy pies wyzdrowieje, a nie zgłosi się jego właściciel, trafi do schroniska.
Właściciel pieska może skontaktować się z Urzędem Gminy w Ostrowi Mazowieckiej pod numerem telefonu 29 746 86 00.
Policjanci podkreślili, że obecność psa na drodze ekspresowej to poważne zagrożenie zarówno dla jego bezpieczeństwa, jak i kierowców aut korzystających z trasy.