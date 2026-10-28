Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Błąkał się po drodze ekspresowej. Liczą, że zgłosi się jego właściciel

|
Policjanci zaopiekowali się psem
Pies uciekał policjantom między po drodze wojewódzkiej (wideo archiwalne, ilustracyjne)
Źródło wideo: Gryfny Fliger - Piekary Śląskie
Źródło zdj. gł.: KPP w Ostrowi Mazowieckiej
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Pies z ranną łapą błąkał się po trasie ekspresowej S61. Pomogli mu policjanci, zabrali z drogi i zawieźli do lekarza weterynarii. Jeśli nie zgłosi się jego właściciel, trafi do schroniska.

W środę, przed godziną 7, dyżurny ostrowskiej komendy odebrał zgłoszenie o psie przywiązanym do barierek na drodze S-61 w Sulęcinie Włościańskim. Na miejsce pojechali ostrowscy policjanci z pionu prewencji.

Znaleźli błąkającego się psa na drodze, ale nie był on przywiązany do barierek.

Policjanci zaopiekowali się psem
Policjanci zaopiekowali się psem
Źródło zdjęcia: KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Miał ranę na łapie

"Zwierzak miał uszkodzoną prawą przednią łapę. W trosce o jego bezpieczeństwo oraz kierowców przejeżdżających drogą S61 policjanci zabrali psiaka do radiowozu. W patrolu akurat był policjant-przewodnik psa służbowego Wizna, który ma doświadczenie w kontakcie z czworonogami" - przekazała st. asp. Marzena Laczkowska z ostrowskiej policji.

W tym samym czasie dyżurny ostrowskiej komendy skontaktował się z pracownikiem Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, zajmującym się bezpańskimi zwierzętami. Ustalił, że policjanci zawiozą psiaka na badania do lekarza weterynarii.

Policjanci zaopiekowali się psem
Policjanci zaopiekowali się psem
Źródło zdjęcia: KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Szukają właściciela

Gdy pies wyzdrowieje, a nie zgłosi się jego właściciel, trafi do schroniska.

Właściciel pieska może skontaktować się z Urzędem Gminy w Ostrowi Mazowieckiej pod numerem telefonu 29 746 86 00.

Policjanci podkreślili, że obecność psa na drodze ekspresowej to poważne zagrożenie zarówno dla jego bezpieczeństwa, jak i kierowców aut korzystających z trasy.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
zwierzętaPolicjaruch drogowy
Czytaj także:
Wózek dziecięcy (zdjęcie ilustracyjne)
Wiadomość od "firmy kurierskiej", telefon z "banku" i wyczyszczone konto
Okolice
Kable o łącznej długości ponad kilometra trafiły do punktu skupu złomu
Ukradł ponad kilometr kabli
Okolice
Auto stanęło w płomieniach
Auto stanęło w płomieniach
Wawer
Alkohol samochód (zdjęcie ilustracyjne)
Zasnęła w aucie, trafi do więzienia
Okolice
Kolizja na autostradzie A2
18-latek ukarany mandatem. Policja o nagraniu i "dalszych czynnościach"
Okolice
Pawilon Chiński od dwóch lat straszy w Łazienkach. Muzeum nie ma pieniędzy na renowację.
"Strefa zagrożenia" zamiast cesarskiego blasku
Mateusz Mżyk
17 cudzoziemców zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
17 cudzoziemców zatrzymanych. Część z nich wróci do swoich krajów
Śródmieście
Zatrzymanie w Warszawie w związku z podejrzeniem przygotowania aktów dywersji
Miał pomagać w przygotowaniu aktów dywersji. Zatrzymano go w Warszawie
Śródmieście
Mieszkańcy Targówka rozbudują instalację "Raj"
Mieszkańcy Targówka rozbudują "Raj". Chodzi o słynną instalację
Targówek
Poszukiwany dziewięcioma listami gończymi oraz nakazem doprowadzenia zatrzymany 
Zgłoszenie o awanturze i poszukiwany dziewięcioma listami gończymi
Mokotów
Wybił szybę w jego aucie i odjechał
Groził śmiercią, wybił szybę, odjechał
Okolice
Żołnierz podejrzewany o kradzież auta (zdj. ilustracyjne)
Żołnierz w kradzionym aucie. Miało dojść do przemocy
Ursynów
Kierowca ciężarówki uszkodził sieć trakcyjną
Zerwał sieć trakcyjną, sparaliżował ruch i spowodował ogromne straty. Nagranie
Żoliborz
Rozbiórka bloków na osiedlu Dudziarska
Rozbiórka "osiedla grozy". Ciężki sprzęt burzy bloki
Katarzyna Kędra
Wypadek z udziałem rowerzysty (zdjęcie ilustracyjne)
Jechali w tym samym kierunku, doszło do zderzenia. Rowerzysta zginął
Okolice
Montaż systemu zapobiegającemu oblodzeniu jezdni
Zraszacze wróciły na jezdnię, by nie tworzyła się "szklanka"
Śródmieście
Akwarela Zygmunta Vogla "Widok Łazienek od strony północnej" została zabytkiem
Po wojnie obraz zaginął, "dziś znów jest tam, gdzie jego miejsce"
Śródmieście
15-latek został zatrzymany
Zastraszony nożem 14-latek stracił motorower. Policja zatrzymała 15-latka
Mazowieckie
W torbie przewoził narkotyki
W aucie przewoził 17 kilogramów narkotyków
Okolice
W Wiśle koło Mostu Świętokrzyskiego odnaleziono ciało
Akcja służb przy Moście Świętokrzyskim, znaleziono zwłoki
Praga Północ
Nasadzenia zieleni na Rondzie de Gaulle'a
Tak zmienia się rondo z najsłynniejszą palmą w Polsce
Śródmieście
Policyjna kontrola na drodze krajowej numer 50
Ponad 1200 skontrolowanych kierowców, 10 było pod wpływem narkotyków
Okolice
Zderzenie na Południowej Obwodnicy Warszawy
Dwie kolizje na trasie S2. Kierowcy utknęli w korku
Wawer
Śmierć na plebanii w Drobinie
Śmierć na plebanii. Sąd nie zgodził się na umorzenie śledztwa
Okolice
Panorama Warszawy w porannej mgle
Oszronione szyby aut i gęsta mgła. Chłodny poranek w stolicy
Śródmieście
Pracownik sklepu podejrzany o kradzież z sejfu
Zatrudnił się w sklepie, dwa dni później ukradł pieniądze z sejfu
Śródmieście
Mężczyzna ruszył z siekierą na policjantów
Ruszył z siekierą na policjantów. Nagranie
Mokotów
Ruszą dodatkowe cmentarne linie
28 linii cmentarnych na Wszystkich Świętych. Są nowości
Piotr Bakalarski
Pomnik gen. Tadeusza Jordana Rozwadowskiego
"Genialny strateg i niezłomny żołnierz". Nowy pomnik w Warszawie
Mokotów
Wraca sprawa zniszczenia dawnego Cmentarza Świętokrzyskiego
Prokuratura odmówiła śledztwa w sprawie dawnego Cmentarza Świętokrzyskiego
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki