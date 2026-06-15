Okolice 10 ciosów. Ojciec nie żyje, syn skazany Grzegorz Popławski |

Ostrów Mazowiecka Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: TVN24

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Ojciec i syn mieszkali razem. "Do tragicznych wydarzeń doszło 23 stycznia 2024 roku w Ostrowi Mazowieckiej. Tego dnia w godzinach popołudniowych Daniel N. kilka razy prosił ojca o pieniądze. Ten przekazał synowi różne kwoty, między innymi na pokrycie długu w lokalu gastronomicznym, na zakup alkoholu. Daniel N. uregulował dług, zrobił zakupy i kupił pół litra wódki. Wrócił do domu i wspólnie z ojcem wypili kupiony alkohol" - opisuje w komunikacie Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Później Daniel N. jeszcze kilka razy chodził do sklepu, kupował między innymi alkohol.

Wieczorem w domu doszło do awantury i szamotaniny z ojcem. W pewnym momencie syn zauważył, że ojciec leży na podłodze i ma zakrwawioną głowę. Nie poruszał się i nie oddychał. Daniel N. podjął próbę reanimacji ojca, uciskając klatkę piersiową.

Kolega uznał wiadomość za żart pijanego sąsiada

"Po godzinie 22 za pośrednictwem komunikatora internetowego skontaktował się z kolegą Marcinem J. Poinformował go, że zabił ojca. Kolega uznał tę wiadomość za żart pijanego sąsiada, jednak polecił mu wezwać pogotowie. Zadzwonił pod numer alarmowy 112. Lekarz stwierdził zgon Marka N." - dodaje Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Daniel N. został zatrzymany. Miał ponad 1,2 promila alkoholu w organizmie.

Biegły patomorfolog stwierdził, że przyczyną zgonu 63-letniego Marka N. był wstrząs krwotoczny i urazowy. Ofiara otrzymała około 10 silnych ciosów tępym narzędziem w głowę. Był to prawdopodobnie głośnik.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce skazał 35-letniego Daniela N. na 18 lat więzienia za zabójstwo ojca. Wyrok nie jest prawomocny.

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