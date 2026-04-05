Zatrzymany mężczyzna śmiertelnie postrzelony podczas próby ucieczki

W piątek, 3 kwietnia, kryminalni z Ostrowi Mazowieckiej zatrzymali poszukiwanego listem gończym 51-latka. Mężczyzna musiał przejść badania lekarskie, więc przewieziono go do lokalnego szpitala. Decyzją lekarza 51-latek został przyjęty na oddział w celu diagnostyki. Cały czas pilnowali go policjanci.
Policjant oddał strzał
W niedzielę, 5 kwietnia, około godziny 11, podczas przejścia z zatrzymanym na jedno z badań, mężczyzna - jak przekazuje policja - podjął próbę ucieczki i wybiegł ze szpitala.
"Za 51-latkiem pobiegł policjant. Mężczyzna nie reagował na polecenie zatrzymania się, w związku z czym funkcjonariusz użył broni służbowej. 51-latek został postrzelony" - przekazała w komunikacie mazowiecka policja.
Mężczyzna został zabrany karetką do szpitala, gdzie pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarł.
"Na miejscu policjanci wykonują czynności pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej. O zdarzeniu powiadomiono również Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Wszelkie okoliczności przebiegu tego zdarzenia oraz użycia broni służbowej będą szczegółowo wyjaśniane" - czytamy w oświadczeniu.
Spytaliśmy przedstawicieli mazowieckiej policji, na jak duży dystans oddalił się 51-latek i z jakiego powodu był on poszukiwany. Funkcjonariusze nie udzielają na razie w tej sprawie więcej informacji.
Jako pierwsze o sprawie poinformowało RMF FM.
