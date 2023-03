Kierowca śmiertelnie potrącił wilka

Warto wiedzieć

Co robić gdy dojdzie do zderzenia? Zabezpiecz miejsce zdarzenia – zjedź na pobocze, włącz światła awaryjne i wystaw trójkąt ostrzegawczy. Jeśli są osoby ranne, udziel im niezbędnej pomocy. O miejscu i okolicznościach zdarzenia należy zawiadomić służby, policję korzystając z numerów alarmowych – nawet jeśli szkody materialne są niewielkie i nie ma rannych. Policjanci wykonają dokumentację ze zdarzenia potrzebną ubezpieczycielowi i powiadomią osoby odpowiedzialne za zabranie zwierzęcia z drogi. Nie można samemu przenosić, usuwać z jezdni potrąconego lub martwego zwierzęcia ani nawet go dotykać, może mieć wściekliznę lub nagle zaatakować.