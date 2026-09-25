Okolice Członkowie komisji wyborczej staną przed sądem

Nieprawidłowości przy liczeniu głosów w wyborach. Jest raport Prokuratury Krajowej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Białymstoku. Jak poinformowała w opublikowanym w czwartek komunikacie, chodzi o członków obwodowej komisji wyborczej, która miała swoją siedzibę w szkole podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej.

Prokuratura zarzuciła dziewięciu osobom - członkom tej komisji - niedopełnienie obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania w obwodzie, w dniu 1 czerwca 2025 roku, podczas drugiej tury wyborów prezydenckich.

Zarzut dotyczy tego, że nieumyślnie, nieprawidłowo przeliczyli wyjęte z urny karty i błędnie ustalili liczbę głosów ważnych oddanych na kandydatów i głosów nieważnych.

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Źle policzone głosy

Ostatecznie w grupie kart z głosami oddanymi na Rafała Trzaskowskiego znalazło się 101 kart z głosami faktycznie oddanymi na Karola Nawrockiego i jedna nieważna. A wśród kart z głosami na Nawrockiego była jedna z poparciem Trzaskowskiego.

W ten sposób źle policzono liczbę głosów ważnych, nieważnych i głosów oddanych na poszczególnych kandydatów: w przypadku Nawrockiego przyjęto, iż dostał o 100 głosów mniej niż w rzeczywistości, a w przypadku Trzaskowskiego wynik zawyżono o 101.

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Nie przyznali się, odmówili odpowiedzi na pytania

W ocenie prokuratury doszło do wyrządzenia istotnej szkody, jaką jest interes publiczny w zakresie prawidłowości wyborów, co jest fundamentem funkcjonowania demokratycznego państwa.

"Zaistniała sytuacja dotyczyła bowiem istotnych okoliczności oraz zrodziła negatywne konsekwencje dla wyborców, godząc w zasadę rzetelności przebiegu wyborów, jak również podważając gwarancje wiarygodności wyników wyborów prezydenckich" - oceniła prokuratura.

Wszyscy z dziewięciu podejrzanych odmówili złożenia wyjaśnień oraz skorzystali z prawa odmowy udzielania odpowiedzi na pytania, a ponadto - za wyjątkiem jednej podejrzanej, która nie była w stanie zająć stanowiska procesowego wobec ogłoszonego zarzutu - nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.