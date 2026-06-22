Ostrów Mazowiecka Zostawili go bez ubrania na drodze. Ciało znaleziono w rowie. Troje oskarżonych Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Prokuratura o prowadzonym śledztwie Źródło wideo: tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

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Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej zakończyła śledztwo, dotyczące narażenia Michała P. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Mężczyzna został pozostawiony nocą, przez inne osoby na trasie Ostrów Mazowiecka - Łomża, bez ubrania, przy ujemnej temperaturze powietrza. "W wyniku tego doszło do zgonu mężczyzny" - podała Elżbieta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Trzy osoby oskarżone

18 czerwca Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej skierowała do tamtejszego sądu akt oskarżenia.

"Oskarżyliśmy dwóch mężczyzn i jedną kobietę o popełnienie dwóch przestępstw, tj. narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem była śmierć Michała P. na skutek wychłodzenia [art. 160 §1 kodeksu karnego i art. 155 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k.] oraz nieudzielenie mu pomocy, gdy znajdował się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 162 §1 kodeksu karnego)" - poinformowała Łukasiewicz.

Wyszedł z domu i nie wrócił

30 stycznia funkcjonariusze z Łomży znaleźli zwłoki mężczyzny w rejonie miejscowości Sulęcin Włościański. "Jak ustalono, był to Michał P., 37-letni mieszkaniec Łomży" - przekazała Łukasiewicz.

Mężczyzna wyszedł z domu 23 stycznia i nie wrócił. Rodzina zgłosiła jego zaginięcie. "Ciało odnaleziono w głębokim rowie w pobliżu trasy Via Baltica" - dodała Łukasiewicz.

Na miejscu przeprowadzono oględziny, a zwłoki zabezpieczono do sekcji. Ta nie wykazała obrażeń wskazujących na udział osób trzecich. "Z opinii biegłego wynika, że przyczyną śmierci było wychłodzenie organizmu" - podała prokurator.

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