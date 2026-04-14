Podmienił w sklepie buty, będzie musiał opuścić Polskę

Kradzież markowych butów (zdjęcie ilustracyjne)
22.02.2024 | W Polsce przybywa kradzieży sklepowych
Źródło: Dariusz Łapiński/Fakty TVN
Jeden z klientów sklepu w Ostrołęce przełożył droższe buty do opakowania po tańszych. Zauważyli to pracownicy ochrony. "Okazało się, że ma on już na sumieniu inne kradzieże sklepowe" - podała policja. Teraz będzie musiał opuścić Polskę.

W poniedziałek dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce otrzymał zgłoszenie, dotyczące oszustwa w jednym ze sklepów na terenie miasta.

"Z przekazanych informacji wynikało, że pracownicy ochrony ujęli mężczyznę, który podczas zakupów przełożył droższe buty do opakowania po tańszych" - opisał nadkom. Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.

Nie pierwszy raz

Na miejsce pojechali policjanci, którzy przejęli mężczyznę od pracowników ochrony. 45-letni mieszkaniec Ostrołęki, obywatel Ukrainy, został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.

Usłyszał zarzut dotyczący oszustwa, za co grozi nawet osiem lat więzienia. To jednak nie koniec jego problemów. "Okazało się, że ma on na sumieniu inne kradzieże sklepowe" - poinformował Żerański.

W związku z naruszaniem przez 45-latka przepisów prawa, wszczęto procedurę wydalenia go z terytorium Polski.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: adibaqilphotography/Shutterstock

Przestępczość w WarszawieoszustwoPolicjaOstrołęka
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
