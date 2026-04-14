Okolice Podmienił w sklepie buty, będzie musiał opuścić Polskę Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

22.02.2024 | W Polsce przybywa kradzieży sklepowych

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce otrzymał zgłoszenie, dotyczące oszustwa w jednym ze sklepów na terenie miasta.

"Z przekazanych informacji wynikało, że pracownicy ochrony ujęli mężczyznę, który podczas zakupów przełożył droższe buty do opakowania po tańszych" - opisał nadkom. Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.

Nie pierwszy raz

Na miejsce pojechali policjanci, którzy przejęli mężczyznę od pracowników ochrony. 45-letni mieszkaniec Ostrołęki, obywatel Ukrainy, został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.

Usłyszał zarzut dotyczący oszustwa, za co grozi nawet osiem lat więzienia. To jednak nie koniec jego problemów. "Okazało się, że ma on na sumieniu inne kradzieże sklepowe" - poinformował Żerański.

W związku z naruszaniem przez 45-latka przepisów prawa, wszczęto procedurę wydalenia go z terytorium Polski.

OGLĄDAJ: TVN24 HD