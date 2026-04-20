Okolice Zabił znajomego ciosem noża w oko. Sąd odrzucił skargę kasacyjną Oprac. Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło w Ostrołęce Źródło: tvn24

Kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku wniósł obrońca Przemysława D. Jak przypomniała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz, na mocy tego wyroku sąd prawomocnie uznał oskarżonego Przemysława D. winnym popełnienia zbrodni zabójstwa w zamiarze ewentualnym.

- Wymierzył mu karę 20 lat pozbawienia wolności, orzekł wobec oskarżonego terapię leczenia uzależnień oraz zasądził nawiązkę w kwocie 30 tysięcy złotych. Sądem orzekającym w sprawie, jako sąd pierwszej instancji, był Sąd Okręgowy w Ostrołęce - przypomniała prokurator.

Od wyroku Sądu Najwyższego nie przysługują już środki odwoławcze.

Sprawca i ofiara byli znajomymi

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce oskarżyła Przemysława D. o popełnienie zbrodni zabójstwa, do której doszło w nocy z 19 na 20 kwietnia 2024 roku w Ostrołęce. "Ofiarą był znajomy oskarżonego Rafał A. Przemysław D. zadał mu cios nożem kuchennym, którego wynikiem rana kłuta oczodołu prawego. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala w Ostrołęce. Pomimo udzielenia Rafałowi A. natychmiastowej pomocy medycznej, pokrzywdzony zmarł" - opisała prokurator.

Śledczy podawali, że biegli psychiatrzy, którzy badali Przemysława D., stwierdzili w opinii sądowo-psychiatrycznej, że oskarżony w czasie czynu "miał w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem". Mógł jednak odpowiadać przed sądem.

