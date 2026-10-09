Okolice Zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły. Jest areszt dla 19-latka Oprac. Alicja Glinianowicz |

Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Ostrołęce sędzia Michał Pieńkowski Źródło zdj. gł.: Artur Reszko/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Nastolatek ma przebywać w areszcie trzy miesiące. Za zarzucane mu czyny grozi nawet dożywocie. W czwartek prokuratura postawiła 19-letniemu Jakubowi Z. dziewięć zarzutów.

- Dotyczą one usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, zarzutów usiłowania zabójstwa przy użyciu niebezpiecznego narzędzia w postaci noża, kierowania gróźb karanych; jest też zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia wielu osób - informowała wcześniej rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz..

Zaatakował uczniów i nauczycieli

W środę uczeń klasy maturalnej ZSZ nr 4 wszedł do budynku z niebezpiecznymi narzędziami i na terenie szkoły zaatakował uczniów i nauczycieli. Rannych zostało dwóch nauczycieli i pięciu uczniów.

Jakub Z. przyszedł do szkoły z plecakiem, w którym - jak ustalono - był ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia. Plecak zostawił w sali, w której przebywało 11 uczniów i nauczycielka. Gdy z plecaka zaczął wydobywać się dym, jedna z obecnych w sali osób wyrzuciła go przez okno na zewnątrz budynku.

Jakub Z., oddalając się z terenu szkoły, zaatakował jeszcze dwie postronne osoby. Pokrzywdzonym została udzielona pomoc medyczna. Obecnie w szpitalu przebywa jedna z nauczycielek.

19-latek został zatrzymany po kilkudziesięciu minutach od ataku w pobliżu plaży miejskiej - około 400-500 metrów od szkoły. Był ranny - dokonał samookaleczenia i trafił do szpitala. Od chłopaka została pobrana próbka krwi w celu przeprowadzenia badań na zawartość alkoholu i środków psychotropowych czy odurzających. Wstępne badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu dały wynik negatywny. Na miejscu zabezpieczono nóż oraz toporek, którymi posługiwał się Jakub Z.

Rzeczniczka powiedziała, że w mieszkaniu 19-latka znaleziono prekursor, który mógł stanowić podstawę do zbudowania materiałów wybuchowych.

Atak pod Wyszkowem

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim 15-letni chłopiec zaatakował ostrym narzędziem trzy osoby, w tym woźną, która mimo reanimacji zmarła. Przy próbie obezwładnienia nastolatka ranni zostali dyrektor szkoły i nauczycielka.