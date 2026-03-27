Wzięła kredyt, pieniądze przekazała nieznajomemu

Uwaga na oszustwa internetowe

W czwartek, 26 marca, do Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zgłosiła się 43-letnia mieszkanka miasta, która została oszukana metodą "na pracownika banku".

"Z relacji kobiety wynika, że około godziny 12 zadzwonił do niej mężczyzna podający się za pracownika banku. Poinformował ją, że ktoś na jej dane osobowe próbuje zaciągnąć kredyt. Aby 'zabezpieczyć środki', polecił kobiecie udać się do placówki bankowej i zaciągnąć kredyt gotówkowy w maksymalnej możliwej kwocie" - informuje w komunikacie nadkom. Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.

Niestety, 43-latka uwierzyła w przedstawioną historię. Poszła do banku i zaciągnęła kredyt w wysokości 70 tysięcy złotych. Następnie, zgodnie z instrukcjami oszusta, przekazała pieniądze w umówionym miejscu nieznanemu mężczyźnie.

Nie daj się oszukać

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku kontaktu z obcymi.

Pamiętajmy – nigdy nie przekazujmy pieniędzy obcym osobom, bez względu na to, jaką historię nam przedstawiają. Oszuści często podszywają się pod pracowników banków, policjantów, czy inne instytucje, wywierając presję i nakłaniając do szybkiego działania.

W takich sytuacjach: nie podejmujmy decyzji pod wpływem emocji, nie wykonujmy poleceń dotyczących przelewów, wypłat czy zaciągania kredytów, rozłączmy się i samodzielnie skontaktujmy się z bankiem lub udajmy się do jego placówki, porozmawiajmy z bliskimi i ostrzegajmy się nawzajem.

Pamiętajmy: prawdziwy pracownik banku nigdy nie poprosi nas o przekazanie pieniędzy. Zachowajmy czujność i nie dajmy się oszukać.

Ostrzegajmy siebie nawzajem o takich sytuacjach, rozmawiajmy z członkami naszych rodzin, znajomymi, czy sąsiadami o powyższych zagrożeniach.

