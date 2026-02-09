Wyprzedzali w miejscach niedozwolonych Źródło: KMP Ostrołęka

W weekend policjanci z ostrołęckiej drogówki, wchodzący w skład Mazowieckiej Grupy SPEED, odnotowali kilkadziesiąt wykroczeń. W pracy wykorzystali wideorejestrator, nowy nabytek komendy. Dwoje kierowców zwróciło szczególną uwagę drogówki.

Wyprzedzał na przejściu dla pieszych

"W pierwszym przypadku 27‑letni kierowca Renault z powiatu ostrowskiego, poruszający się drogą krajową nr 60, wyprzedzał inne pojazdy na oznakowanym przejściu dla pieszych, skrzyżowaniu oraz na powierzchni wyłączonej z ruchu" - opisał w komunikacie nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Niebezpieczna jazda została przerwana przez policjantów. Kierujący został ukarany mandatem w wysokości 3000 złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych.

Podwójna ciągła jej nie zniechęciła

Zaledwie kilka godzin później funkcjonariusze zatrzymali 55‑letnią mieszkankę Białegostoku, kierującą samochodem marki Mazda. "Kobieta wyprzedzała inne pojazdy na podwójnej linii ciągłej oraz na oznakowanym przejściu dla pieszych" - przekazał nadkom. Żerański.

W tym przypadku również skończyło się trzema tysiącami mandatu i 15 punktami karnymi.

Policja podkreśla, że droga publiczna nie jest torem wyścigowym, a brawura i brak wyobraźni mogą prowadzić do tragedii.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska/b