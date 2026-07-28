19-letni Adam wyjechał z domu motocyklem i zaginął
Według informacji policji, Adam miał się udać 26 lipca do Ostrołęki, ale do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną.
"Wszystkie osoby, które widziały zaginionego lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu, proszone są o pilny kontakt z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce pod numerem telefonu 47 704 14 24 lub z najbliższą jednostką policji, dzwoniąc pod numer alarmowy 112" - zaapelował w komunikacie rzecznik ostrołęckiej policji nadkomisarz Tomasz Żerański. "Każda informacja może być kluczowa" - dodał.
Policja opublikowała również wizerunek zaginionego.
Zaginął 19-letni Adam Mierzejewski
Źródło: tvnwarszawa.pl