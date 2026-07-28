Okolice 19-letni Adam wyjechał z domu motocyklem i zaginął Oprac. Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło w powiecie ostrołęckim (Mazowsze) Źródło wideo: Google Źródło zdj. gł.: KMP w Ostrołęce

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Według informacji policji, Adam miał się udać 26 lipca do Ostrołęki, ale do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną.

"Wszystkie osoby, które widziały zaginionego lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu, proszone są o pilny kontakt z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce pod numerem telefonu 47 704 14 24 lub z najbliższą jednostką policji, dzwoniąc pod numer alarmowy 112" - zaapelował w komunikacie rzecznik ostrołęckiej policji nadkomisarz Tomasz Żerański. "Każda informacja może być kluczowa" - dodał.

Policja opublikowała również wizerunek zaginionego.

Zaginął 19-letni Adam Mierzejewski Zaginął 19-letni Adam Mierzejewski Źródło zdjęcia: KMP w Ostrołęce Zaginął 19-letni Adam Mierzejewski Źródło zdjęcia: KMP w Ostrołęce Zaginął 19-letni Adam Mierzejewski Źródło zdjęcia: KMP w Ostrołęce