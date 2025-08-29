Wyjął nóż i groził śmiercią strażnikowi

Do zdarzenia doszło w Ostrołęce (Mazowsze) Źródło: Google

Funkcjonariusze straży miejskiej z Ostrołęki interweniowali we wtorek, 26 sierpnia na terenie lokalnego dworca PKS wobec 27-latka, który zakłócał porządek.

"W trakcie czynności mężczyzna stał się agresywny i wulgarny, a następnie wyciągnął z saszetki nóż, grożąc jednemu funkcjonariuszowi pozbawieniem życia. Strażnicy obezwładnili agresora, zabrali mu niebezpieczne narzędzie, założyli kajdanki i wezwali policjantów" - relacjonuje w komunikacie prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Został przebadany alkomatem. Okazało się, że w chwili zdarzenia miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu.

"Nie przyznał się"

"Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów czynnej napaści z użyciem noża na funkcjonariusza publicznego oraz jego znieważenia. Mieszkaniec Ostrołęki nie przyznał się do popełnienia zarzuconemu mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia odmienne od ustalonego w sprawie stanu fatycznego" - zaznacza prok. Łukasiewicz.

Prokuratura wnioskowała o zastosowanie wobec mężczyzny trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Mężczyźnie grozi kara od roku do 10 lat więzienia.

Rzeczniczka ostrołęckiej prokuratury przypomina, że strażnicy miejscy oraz ratownicy medyczni są funkcjonariuszami publicznymi i przysługuje im szczególna ochrona prawna, tożsama z ochroną, jaka przysługuje policjantom, funkcjonariuszom Służby Więziennej, Straży Granicznej czy agentom Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

