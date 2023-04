Była nad rzeką, gdy usłyszała, jak ktoś krzyczy "ratunku, pomocy". Tonął mężczyzna

Był skrajnie wyziębiony i wyczerpany

Policjanci za pomocą latarek sprawdzali rzekę i jej brzegi. Po chwili zauważyli wołającego o pomoc mężczyznę, który unosił się na środku Narwi. - Policjanci wskoczyli do rzeki, aby ratować mężczyznę, jednak nurt rzeki okazał się zbyt silny i funkcjonariusze nie mogli do niego podpłynąć. Dlatego zawrócili do brzegu i biegli wzdłuż rzeki, cały świecąc na mężczyznę latarkami, aby będący na łodzi strażacy mogli go zlokalizować. Policjant z ostrołęckiej drogówki kilkadziesiąt metrów dalej wskoczył do wody i podjął próbę wyciągnięcia mężczyzny - wskazał Żerański.