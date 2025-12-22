Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Skazany za molestowanie ośmiolatka, kasacja oddalona

Sąd Najwyższy oddalił kasację (zdjęcie ilustracyjne)
Ostrołęka (Mazowsze)
Źródło: Google
Sąd Najwyższy oddalił kasację obrońcy od prawomocnego wyroku czterech lat i czterech miesięcy więzienia dla mężczyzny skazanego za zgwałcenie ośmioletniego chłopca. Doszło do tego w 2017 roku. W tej sprawie trzy pierwsze wyroki były uniewinniające.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Sąd Najwyższy postanowił oddalić kasację jako oczywiście bezzasadną – poinformowało w poniedziałek biuro prasowe tego sądu.

Chodzi o wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, który w czerwcu zajmował się apelacjami obu stron. Obrona chciała uniewinnienia, prokuratura surowszej kary – 7,5 roku więzienia. Proces ze względu na charakter sprawy odbywał się z wyłączeniem jawności.

Ośmiolatek znał sprawcę

Sąd zajmował się wydarzeniami z wiosny 2017 roku. w jednej z podostrołęckich wsi. Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce zarzuciła oskarżonemu zgwałcenie małoletniego w wieku poniżej 15 lat. Chłopiec miał wtedy osiem lat. Oskarżony i ofiara znali się, ale nie byli rodziną.

Orzekający w tej sprawie Sąd Okręgowy w Ostrołęce trzykrotnie wydawał wyroki uniewinniające. Po apelacji prokuratora sąd odwoławczy orzeczenia te jednak uchylał, a sprawa wracała do ponownego rozpoznania w pierwszej instancji.

W listopadzie 2024 roku - w czwartym procesie - ostrołęcki sąd nieprawomocnie uznał oskarżonego za winnego popełnienia przestępstwa usiłowania i doprowadzenia małoletniego w wieku poniżej 15 lat - przy użyciu przemocy - do stosunku oralnego i poddania się innej czynności seksualnej.

Jak podawała wówczas prokuratura, sąd uznał oskarżonego za winnego również tego, że czterokrotnie użył wobec dziecka groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na jego zeznania. Wyrok to cztery lata i cztery miesiące więzienia. Sąd apelacyjny uznał go za słuszny i utrzymał go w mocy.

"Ochrona dzieci zaczyna się w naszych domach"

Teraz SN oddalił kasację obrońcy w tej sprawie.

Informując wcześniej o sprawie i o innych podobnych prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce, prokuratura podkreślała, że obrazuje to skalę tego rodzaju przestępczości, której ofiarami są dzieci. Przypominała przy tym, że Kodeks karny przewiduje też odpowiedzialność za niepowiadomienie o przestępstwie pedofilii.

"Pamiętajmy jednak, że ochrona dzieci jest bardzo ważna i zaczyna się w naszych domach. Na dorosłych ciąży obowiązek ochrony praw małoletnich oraz dbania o ich prawidłowy rozwój. Rozmawiajmy z dziećmi o zagrożeniach i uświadamiajmy, że żaden dorosły nie może krzywdzić dziecka" – apelowała ostrołęcka prokuratura okręgowa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Oskarżali dziekana o molestowanie i mobbing. Jest decyzja prokuratury

Oskarżali dziekana o molestowanie i mobbing. Jest decyzja prokuratury

Śródmieście
Gwałcił, molestował i zastraszał dziewczynkę

Gwałcił, molestował i zastraszał dziewczynkę

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
SądSprawy sądowe w PolsceSąd NajwyższyWyroki sądowe w Polsce
Czytaj także:
Auto zatopione w rzece w powiecie pułtuskim
Wydobyli samochód z dna rzeki
Okolice
19-latkowi grozi dożywocie
Włożyła noworodka do kosza na śmieci, chłopiec nie przeżył. Matka oskarżona
Okolice
Rondo Żaba w Warszawie
Tunele i estakada. Jak będzie wyglądać fragment obwodnicy śródmiejskiej?
Targówek
Poszukiwany przez Interpol wpadł na Lotnisku Chopina (zdjęcie ilustracyjne)
Cudzoziemka poszukiwana czerwoną notą zatrzymana na Okęciu
Włochy
Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta
Tramwajem z Dolnego na Górny Mokotów. "To duży krok do przodu"
Mokotów
Na komisariacie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni
Atak "z użyciem niebezpiecznego narzędzia". Jedna osoba w szpitalu
Okolice
Policjanci zatrzymali 26-latka
Groził znajomemu. W tle konflikt o pieniądze
Praga Południe
Ulica Podwale
Zamkną parkingowe zaplecze Starego Miasta
Śródmieście
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Spłonęło mieszkanie i klatka schodowa. Jedna osoba poparzona
Okolice
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa auta na barierach, trzy osoby ranne, sprawca wypadku pijany
Akcja policji w Warszawie
Policja uwolniła porwanego 9-latka
TVN24
Niebezpieczna sytuacja na przejściu dla pieszych w Łazach
Wjechał na pasy, gdy był na nich pieszy. Szokujące nagranie
Okolice
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski uruchamia czat zaufania
Śródmieście
Pożar pod Grodziskiem Mazowieckim
Auto spłonęło doszczętnie. Strażacy wynieśli butle z garażu
Okolice
Druga warszawską syrenkę
Ostatnia szansa, by zdobyć warszawską zawieszkę na choinkę
Śródmieście
Wypadek motocyklisty pod Warszawą
Zderzenie motocyklisty z autem. Ponad dwa promile i zakaz prowadzenia
Okolice
Pożar hali samochodowej
Hala "złożyła się do środka". Spaliły się cztery pojazdy
Wesoła
Warszawa wyróżniona w prestiżowym rankingu
Warszawa na pierwszym miejscu prestiżowego rankingu
Śródmieście
Policjanci zlikwidowali kolejną dziuplę samochodową
Policja zlikwidowała kolejną dziuplę samochodową. 46-latek zatrzymany
Okolice
Karta, telefon i promile. Interwencja straży miejskiej
"Przypominał 'wczorajszego' świętego Mikołaja"
Praga Południe
Odcinek trasy ekspresowej ma już namalowane pasy
Już bez "jazdy na czuja". Na odcinku trasy ekspresowej pojawiły się pasy
Bemowo
Odebrała paczkę, została oszukana (zdj. ilustracyjne)
Zapłaciła za przesyłkę, padła ofiarą oszustwa
Okolice
Morsowanie w Wiśle
Morsowanie i kolędowanie. Ostatnia okazja w tym roku
Praga Południe
Linia M2 zostanie przedłużona do Ursusa (zdjęcie ilustracyjne)
Metro do Ursusa. Cztery kilometry, trzy stacje, dwa węzły
Dariusz Gałązka
Odnowiony pociąg SKM typu elf
Odnowiony "elf" na linii S2 wozi już pasażerów
Włochy
Śmiertelny wypadek pod Płońskiem
Zderzenie trzech aut. Nie żyje jedna osoba
Okolice
Policjantka, będąca po służbie, zatrzymała nietrzeźwego kierowcę
Kierował pijany. Wjechał do rowu na oczach policjantki
Okolice
Wizualizacja pawilonu od strony Towarowej
Naturalny beton, czarna stal, zielony dach. Umowa podpisana, można budować
Piotr Bakalarski
Policja zatrzymała trzech mężczyzn
Pili alkohol, doszło do sprzeczki. Stracił zegarek i telefon
Okolice
Park nad POW zdewastowany
Nowy park już zdewastowany. Rozjeździli alejki, rośliny i trawniki
Ursynów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki