Skazany za molestowanie ośmiolatka, kasacja oddalona

Ostrołęka (Mazowsze) Źródło: Google

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Sąd Najwyższy postanowił oddalić kasację jako oczywiście bezzasadną – poinformowało w poniedziałek biuro prasowe tego sądu.

Chodzi o wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, który w czerwcu zajmował się apelacjami obu stron. Obrona chciała uniewinnienia, prokuratura surowszej kary – 7,5 roku więzienia. Proces ze względu na charakter sprawy odbywał się z wyłączeniem jawności.

Ośmiolatek znał sprawcę

Sąd zajmował się wydarzeniami z wiosny 2017 roku. w jednej z podostrołęckich wsi. Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce zarzuciła oskarżonemu zgwałcenie małoletniego w wieku poniżej 15 lat. Chłopiec miał wtedy osiem lat. Oskarżony i ofiara znali się, ale nie byli rodziną.

Orzekający w tej sprawie Sąd Okręgowy w Ostrołęce trzykrotnie wydawał wyroki uniewinniające. Po apelacji prokuratora sąd odwoławczy orzeczenia te jednak uchylał, a sprawa wracała do ponownego rozpoznania w pierwszej instancji.

W listopadzie 2024 roku - w czwartym procesie - ostrołęcki sąd nieprawomocnie uznał oskarżonego za winnego popełnienia przestępstwa usiłowania i doprowadzenia małoletniego w wieku poniżej 15 lat - przy użyciu przemocy - do stosunku oralnego i poddania się innej czynności seksualnej.

Jak podawała wówczas prokuratura, sąd uznał oskarżonego za winnego również tego, że czterokrotnie użył wobec dziecka groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na jego zeznania. Wyrok to cztery lata i cztery miesiące więzienia. Sąd apelacyjny uznał go za słuszny i utrzymał go w mocy.

"Ochrona dzieci zaczyna się w naszych domach"

Teraz SN oddalił kasację obrońcy w tej sprawie.

Informując wcześniej o sprawie i o innych podobnych prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce, prokuratura podkreślała, że obrazuje to skalę tego rodzaju przestępczości, której ofiarami są dzieci. Przypominała przy tym, że Kodeks karny przewiduje też odpowiedzialność za niepowiadomienie o przestępstwie pedofilii.

"Pamiętajmy jednak, że ochrona dzieci jest bardzo ważna i zaczyna się w naszych domach. Na dorosłych ciąży obowiązek ochrony praw małoletnich oraz dbania o ich prawidłowy rozwój. Rozmawiajmy z dziećmi o zagrożeniach i uświadamiajmy, że żaden dorosły nie może krzywdzić dziecka" – apelowała ostrołęcka prokuratura okręgowa.

OGLĄDAJ: TVN24 HD