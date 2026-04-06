Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Odebrał pieniądze od oszukanej kobiety, grozi mu osiem lat więzienia

|
Mazowiecka policja o oszustwach "na wnuczka" i "na policjanta"
Źródło: Mazowiecka policja
Syn lub wnuczek spowodował wypadek i potrzeba pieniędzy, by nie trafił do aresztu. Tak próbowali oszukać starsze kobiety w Ostrołęce, Białymstoku i Ełku. Raz się udało. W tej sprawie zatrzymany został Kamil C. Jego zadaniem - jak ustalili śledczy - było odbieranie pieniędzy od oszukanych, a następnie przekazywanie ich nieustalonym osobom. Został oskarżony o oszustwa, grozi mu do ośmiu lat więzienia.

19 stycznia 2026 roku do 94-latki z Ostrołęki zadzwoniła kobieta podająca się za jej synową. Poinformowała, że jej mąż potrącił na przejściu dla pieszych kobietę w ciąży. Przekazała, że w wyniku wypadku nic się nie stało, ale mężczyzna potrzebuje dużej kwoty na "kaucję". Poprosiła rozmówczynię o przekazanie takiej kwoty, jaką ta jest w stanie maksymalnie zebrać. Podała też, że drugi syn kobiety, wpłacił swoją część pieniędzy.

Po pieniądze miał przyjechać "dobrze znany, zaufany adwokat". Polecono kobiecie, by wypatrywała go przez okno. 94-latka uwierzyła w usłyszaną przez telefon historię i przekazała 30 tysięcy złotych nieznanemu, zamaskowanemu, mężczyźnie. Dopiero po jego wyjściu zadzwoniła do swojej prawdziwej synowej, informując, że przekazała pieniądze. Ta skontaktowała się z drugim synem, by zweryfikować to, co usłyszała. Mężczyzna uświadomił matce, że została oszukana.

OGLĄDAJ: Wyciągają parę milionów w tydzień, bo system nie działa
shutterstock_2464301117

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Trzy próby oszustwa

"W kolejnych dniach, 20, 21 i 22 stycznia, do prób podobnych oszustw doszło na terenie Białegostoku i Ełku. Do trzech kobiet dzwoniły nieustalone osoby, podając się za funkcjonariuszy policji lub członków rodziny i informowały, że ich synowie lub wnukowie brali udział w wypadku drogowym, w którym uczestnicy odnieśli poważne obrażenia. Przekazywały, że w celu zapobieżenia aresztowaniu członków ich rodzin, konieczne jest wpłacenie dużych sum pieniędzy, tytułem poręczenia majątkowego. W sytuacji, gdy kobiety wskazywały, że nie dysponują dużymi kwotami, były pytane, ile mają gotówki lub na przykład biżuterii, które mogą przekazać. Po odbiór miał się stawić zaufany adwokat" - informuje w komunikacie prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Śledczy ustalili, że to oskarżony Kamil C. przyjechał do Ostrołęki, gdzie odebrał pieniądze od Weroniki R. Następnie wrócił do Nowego Dworu Mazowieckiego, gdzie mieszka. W kolejnych dniach jeździł po pieniądze od dwóch osób w Białymstoku i od jednej w Ełku. Tam oszuści usiłowali wyłudzić kolejne 420 tysięcy złotych.

"Ze względu na postawę pokrzywdzonych, w tym reakcję sąsiadów jednej z kobiet, do przekazania pieniędzy i biżuterii ostatecznie tam nie doszło" - dodaje prokurator Łukasiewicz.

Kamil C. został zatrzymany i cały czas jest tymczasowo aresztowany. Usłyszał zarzuty oszustwa i trzech prób oszustwa. Grozi mu kara do ośmiu lat pozbawienia wolności oraz obowiązek naprawienia szkody.

Policji nie udało się dotąd ustalić, dla kogo pracował i komu przekazał gotówkę.

Nie daj się oszukać
Źródło: Policja
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zaufał "pracownikowi banku". Stracił 90 tysięcy złotych

Zaufał "pracownikowi banku". Stracił 90 tysięcy złotych

Bała się "milionowej kary". Zrobiła to, co jej kazał "pracownik banku"

Bała się "milionowej kary". Zrobiła to, co jej kazał "pracownik banku"

Policja przypomina, pamiętaj:

  • Żaden policjant ani funkcjonariusz innych służb nigdy nie żąda pieniędzy.
  • W przypadku takiego żądania mamy do czynienia z oszustwem.
  • Nigdy nie przekazujmy obcym osobom gotówki ani danych do kont bankowych.
  • Nie instalujmy na urządzeniach żadnych podejrzanych programów czy aplikacji.
Porozmawiajcie ze swoimi rodzicami i dziadkami. Przekażcie im, jak wygląda mechanizm działania oszustów i co zrobić, gdy zadzwoni fałszywy wnuczek, czy fałszywy policjant. Tylko wspólnie możemy uchronić seniorów przed utratą dorobku całego życia.
apelują policjanci
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
OGLĄDAJ: Metoda na Szpaka. W żadnym przypadku nie znaleźli sprawcy
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
oszustwaoszustwoPolicjaProkuraturaOstrołękaPrzestępstwaPrzestępczość w Warszawie
Opracował:
Czytaj także:
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki