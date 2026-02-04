Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Oszukiwał i wyłudzał pieniądze. Jedną z ofiar była wdowa po zmarłym w wypadku

Kobieta wyrzuciła pieniądze przez okno (zdjęcie ilustracyjne)
Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce o przestępczej działalności Mateusza M.
Źródło: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce
Sąd Okręgowy w Ostrołęce wydał wyrok w sprawie Mateusza M. Mężczyzna został skazany na siedem lat więzienia za oszustwa popełnione na szkodę kilkudziesięciu osób. Ukarana została również Katarzyna M., która dwukrotnie pomogła mu w popełnianiu przestępstw.

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce poinformowała, że we wtorek tamtejszy sąd wydał wyrok w sprawie Mateusza M. oraz Katarzyny M. oskarżonych o popełnienie łącznie kilkudziesięciu przestępstw, w tym szeregu oszustw.

Sąd uznał oskarżonego Mateusza M. winnym oszustwa na szkodę kilkudziesięciu osób, uczynienie sobie z popełniania przestępstw stałego źródła dochodu, powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych oraz gróźb karalnych. Skazał go na karę siedmiu lat więzienia i nakazał zapłatę zadośćuczynienia dla 25 osób na kwotę prawie dwóch milionów złotych.

Z kolei Katarzynę M. za dwukrotne udzielenie pomocy Mateuszowi M. sąd skazał na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata.

Wyrok nie jest prawomocny.

Długa lista oszustw

Mateusz M. działał na terenie Warszawy, Ostrołęki, Pułtuska, Ostrowi Mazowieckiej, Myszyńca, Kadzidła, Makowa Mazowieckiego, Łysych, Nowogrodu oraz innych mniejszych miejscowości.

"W okresie od 2017 roku do grudnia 2023 roku wyłudził od 13 znajomych mu osób pożyczki w łącznej kwocie 425 tys. 700 zł. Pożyczył na cele związane z załatwieniem spraw w urzędach, tłumacząc znajomym, że ma problemy z prawem. Pożyczał też na rzekomo prowadzone przez niego remonty mieszkań, inwestycje gospodarcze, zapłaty podatków czy ceł. Najczęściej zawierał ustne umowy pożyczek, a następnie nie wywiązywał się z ich realizacji. Unikał kontaktu z pożyczkodawcami, nie odbierał od nich telefonów, a zaciągniętych pożyczek nie spłacał" - informowała w marcu ubiegłego roku prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Według śledczych Mateusz M. przedstawiał się jako osoba majętna, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie sprowadzania maszyn i urządzeń rolniczych oraz samochodów z USA.

"Oferował pośrednictwo przy zakupie sprzętu rolniczego lub jego sprzedaż, m. in. maszyn rolniczych, ciągników, elementów konstrukcyjnych hali produkcyjnej, samochodów osobowych marki Audi czy Volvo. Podczas spotkań z kontrahentami pokazywał im zdjęcia sprzętu, który może sprowadzić z zagranicy. Po nawiązaniu kontaktu i współpracy z wyszukanymi ofiarami, podpisywał z nimi umowy, z których nie zamierzał się wywiązać" - podała prokurator.

Na poczet przyjętych zobowiązań miał pobierać znaczne zaliczki. "W okresie do czerwca 2022r. do marca 2024. ofiarami oszusta padło 10 osób. Podejrzany wyłudził od pokrzywdzonych łącznie kwotę prawie półtora miliona złotych" - wyliczyła Łukasiewicz. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
29-latek został zatrzymany
Sądził, że chroni swoje pieniądze i bierze udział policyjnej akcji
Praga Południe
telefon szpieg hacker
Ponad dwie godziny rozmawiał z oszustem. Zrobił cztery przelewy, stracił 160 tysięcy
Zatrzymany mężczyzna
94-latka chciała pomóc "synowi"

Zmyślony prokurator

To jednak nie wszystko. Śledczy ustalili ponadto, że M. oferował pośrednictwo w odzyskaniu utraconego prawa jazdy. Powołując się na wpływy w instytucjach państwowych, zapewniał, że może załatwić zwolnienie z aresztu śledczego młodego aresztowanego mężczyzny.

Ofiarą Mateusza M. padła też kobieta, z którą kontakt nawiązał za pośrednictwem komunikatora internetowego. Wiosną 2024r. zaoferował jej pośrednictwo w uzyskaniu odszkodowania za wypadek drogowy, w którym zginął jej mąż.

"W ułatwieniu w uzyskaniu odszkodowania miał pomóc prokurator Dariusz z prokuratury w Ostrołęce. Podejrzany utwierdzał kobietę w przekonaniu, że zna prokuratora i ten wesprze jej działania. Kiedy zyskał jej zaufanie, oszukał ją, że został zatrzymany w prokuraturze. Podszywając się pod prokuratora Dariusza, zażądał pieniędzy w zamian za rezygnację z wykonywania tych czynności. Pokrzywdzona w okresie od marca do maja 2024 r. przekazała Mateuszowi M. łącznie kwotę 574 tys. zł" - podała prokurator Łukasiewicz.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował: Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Grabowski Foto / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PrzestępstwaOstrołęka
Czytaj także:
Odzyskane przez policjantów samochody
Luksusowe auta skradziono w Warszawie, trafiły na Litwę
Ursynów
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Nieposadzone drzewa leżą na siarczystym mrozie
Mokotów
Awaria ciepłownicza we Włochach
Pół tysiąca budynków bez dostaw ciepła. Pękła rura zasilająca Ursus
Ursus
Kobieta zaatakowała ratowników medycznych
"Uderzyła głową o stół. Rana obficie krwawiła". Ugryzła ratownika, kopnęła policjanta
Okolice
Policyjna interwencja (zdj. ilus)
Para raniona ostrym narzędziem. Kobieta nie żyje, jej były partner zatrzymany
Praga Północ
Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Podczas transmisji na żywo sprzedawali podróbki. Przerwało ją wejście służb
Okolice
Zatrzymania w sprawie podrobionych recept (zdj. ilustracyjne)
Ginekolog, psychiatra i internista podejrzani o wystawianie recept dla gangu
Okolice
Jedno z aut dachowało
Kosmetyczne zmiany na Grochowskiej. Wiceburmistrz: nie można jej zawęzić na wypadek wojny
Piotr Bakalarski
Zderzenie na autostradzie A2
Zaśnieżona A2, prosta zmiana pasa, poślizg i wypadek. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Śmiertelne potrącenie dziecka na Pradze
Tramwaj przeciągnął 4-latka kilkaset metrów, dziecko zmarło. Koniec procesu motorniczego
Praga Północ
Pies w schronisku
Kierowniczka schroniska zrezygnowała przez "falę hejtu"
Okolice
Tabliczka z mapą WC
Niebieskie lub brązowe. Wskażą najbliższą toaletę
Śródmieście
Sławomir Nowak
Prawomocna decyzja sądu w sprawie Nowaka
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Chyliny
Trzy osoby zginęły w drodze na dializy. Śledztwo prokuratury
Okolice
Policjanci interweniowali w lokalu z nielegalnymi automatami
Rozbój w lokalu z automatami. Sprawcy użyli miotacza gazu
Okolice
Z noclegowni można korzystać razem z czworonogiem
"Uratował mi życie". Nie chcą rozstawać się z czworonożnymi przyjaciółmi, by móc spać w noclegowni
Śródmieście
Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa pociągi SKM pokonał mróz
Komunikacja
Szkoła (zdjęcie ilustracyjne)
Ponad 200 szkół na Mazowszu odwołało lekcje
Śródmieście
Lotnisko Chopina, Lotniskowa Straż Pożarna
Incydent podczas załadunku śmieci na Lotnisku Chopina
Włochy
Awarie wodociągowe w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Oblodzony przystanek i jezdnia po pęknięciu rury. Awarie po mroźnej nocy
Bielany
Silny mróz
Tu mróz wciąż będzie groźny. IMGW ostrzega
METEO
Prace wodociągowców na Wisłostradzie
Awaria magistrali, wodociągowcy zajęli dwa pasy Wisłostrady
Śródmieście
Utrudnienia na rondzie Wiatraczna
Komunikacyjny dramat na rondzie Wiatraczna
Praga Południe
Pożar w hali produkcyjnej w Błoniu
Pożar chłodni przy hali produkcyjnej w Błoniu
Okolice
Wykolejenie pociągu towarowego w powiecie piaseczyńskim
Wykolejenie pociągu towarowego pod Warszawą. Jest wstępna przyczyna
TVN24
Korek po zderzeniu na trasie S2
Zderzenie na S2. Drogowcy dozowali wjazd do tunelu
Ursynów
Zalegający śnieg na chodnikach i parkingach najbardziej utrudnia funkcjonowanie osobom niewidomym oraz poruszającym się na wózkach i o kulach
Nastolatka po kłótni wybiegła w nocy na mróz bez butów i kurtki
Namioty grzewcze będą działać całą dobę
Ogrzewane namioty z ciepłymi napojami dostępne całą dobę
Śródmieście
Wypadek w Michałowie i reanimacja kierowcy (zdjęcie lustracyjne)
Jego samochód wypadł z drogi, kierowca nie przeżył
Okolice
Noworodek w szafce, zarzuty dla matki i dwóch krewnych (zdj. ilustracyjne)
Noworodek ukryty w szafce. Zarzut dla matki i dwóch krewnych
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki