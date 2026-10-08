Ostrołęka Po ataku nożownika w Ostrołęce przeszukali trzy miejsca. Nowe informacje Magdalena Gruszczyńska |

Policja o ataku nożownika w szkole w Ostrołęce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Artur Reszko

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W czwartek w ostrołęckim urzędzie miasta odbył się sztab kryzysowy. Jak przekazał nadkom. Tomasz Żerański, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, większość, siedem z dziewięciu rannych osób, opuściła już szpitale. - Dwie osoby pozostają w szpitalu w Ostrołęce. Ich stan nie zagraża życiu i zdrowiu - przekazał policjant.

Atak nożownika w Ostrołęce. Co było w plecaku?

Mówił też o zawartości plecaka zatrzymanego 19-latka. - Pirotechnicy zabezpieczyli plecak. Dzisiaj na poligonie zostanie przeprowadzony eksperyment procesowy, po nim będziemy mogli stwierdzić, czy przedmioty znajdujące się w środku mogły spowodować wybuch - opisywał nadkom. Tomasz Żerański.

O tym wątku informowała też w czwartek prokuratura. "Jeszcze wczoraj (...) zabezpieczono plecak z zawartością materiału wybuchowego, tzw. domowej roboty. Plecak pozostawił Jakub Z. w sali lekcyjnej szkoły, tj. w pracowni komputerowej. Z plecaka zaczął wydobywać się dym. Jedna z obecnych osób wyrzuciła plecak przez okno na zewnątrz budynku. Plecak wraz zawartością zostanie poddany oględzin przez pirotechników z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu" - czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Atak nożem w szkole w Ostrołęce, na miejsce wezwano pirotechników Źródło zdjęcia: PAP/Artur Reszko

Padło też pytanie o to, czy nożownik był trzeźwy w trakcie zatrzymania. - Została pobrana krew do badań na zawartość alkoholu i narkotyków. Jak będziemy mieli ich wyniki, podzielimy się - odparł nadkom. Żerański.

Policjant potwierdził, że w środę odbyły się przeszukania w trzech miejscach, z którymi miał związek mężczyzna. - Zawsze w tego typu przypadkach przeszukujemy miejsca, gdzie ta osoba mogła przebywać: dwa w Ostrołęce i jedno na terenie powiatu ostrołęckiego. W jednym miejscu ewakuowaliśmy siedem osób - poinformował policjant. Na pytanie, czy znaleziono tam materiały wybuchowe, odpowiedział: - Znaleziono materiały i substancje, które wymagały ewakuacji na czas przeszukania. Trwało to około 30 minut.

Kiedy przesłuchanie 19-latka?

Podejrzewany o atak Jakub Z. na razie nie został przesłuchany. - Mężczyzna był ranny, dokonał samookaleczenia. Policjanci przewieźli go do jednego ze szpitali. Po opatrzeniu został osadzony w policyjnym areszcie. W najbliższym czasie będą prowadzone z nim czynności z udziałem prokuratora - opisał.

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Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski podtrzymał, że Jakub Z. był "spokojnym, wycofanym uczniem", który "nie stwarzał problemów wychowawczych". Jednocześnie przyznał "była nad nim sprawowana opieka służb społecznych miasta". Miało to związek z jego sprawą za narkotyki (została umorzona) i przemocą w rodzinie ze strony ojca.

- Opieka była sprawowana w sposób kompleksowy. Nikt nie zauważył symptomów tego, że może dojść do takiej sytuacji do jakiej doszło - mówił Niewiadomski. Przekonywał, że poza sprawą narkotykową 19-latek "nie wchodził w inne konflikty z prawem". - Służby działały wzorowo. Kontrole były przeprowadzane często. Z uwagi na tę sytuację z ojcem rodzina była bardziej nadzorowana i wspierana - zapewniał prezydent miasta.

Atak w szkole w Ostrołęce - co wiemy

Do ataku w zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce doszło w środę po godzinie 11. Jak ustaliła policja, 19-letni uczeń tej szkoły wszedł do placówki i zaatakował zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Poszkodowanych zostało dziewięć osób: pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne, które były w parku w pobliżu szkoły. Trafili oni do szpitali w Ostrołęce i Łomży. Do środowego wieczoru siedem osób opuściło szpitale.

Po obławie, trwającej niecałe pół godziny, 19-latek został zatrzymany w okolicach plaży miejskiej (kilkaset metrów od szkoły). W chwili zatrzymania mężczyzna miał przy sobie maczetę, której użył do samookaleczania. Trafił do szpitala. Placówkę opuścił tego samego dnia i został umieszczony w policyjnej izby zatrzymań w Ostrołęce.

Zatrzymany jest obywatelem Polski.

Zatrzymanie 19-latka po ataku w szkole Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze

W rejonie szkoły służby zabezpieczyły plecak 19-latka. Zajęli się nim policyjni pirotechnicy. Został wywieziony w bezpieczne miejsce i sprawdzony. Był w nim ładunek wybuchowy domowej konstrukcji.

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Kwalifikacja czynu może zostać rozszerzona.