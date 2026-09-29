Okolice Przekroczył prędkość i zignorował sygnał do zatrzymania. Prawie 6 tysięcy złotych mandatu Oprac. Alicja Glinianowicz |

Policjanci kontrolowali przejazd kolejowy Źródło wideo: Policja Mazowiecka Źródło zdj. gł.: KMP w Ostrołęce

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Do zatrzymania doszło w poniedziałek w miejscowości Borowce niedaleko Ostrołęki. Policjanci podczas prowadzonej kontroli prędkość zauważyli Audi jadące w obszarze zabudowanym, którego kierowca przekroczył dozwoloną prędkość o 37 km/h.

"Zamiast zatrzymać się, kontynuował jazdę"

"Umundurowany policjant, pełniący służbę oznakowanym radiowozem, wydał kierowcy wyraźny sygnał do zatrzymania. Niestety mieszkaniec powiatu ostrowskiego zamiast się zatrzymać kontynuował jazdę" - poinformował nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Funkcjonariusze ruszyli za kierującym, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Po chwili kierowca zatrzymał pojazd.

Za przekroczenie prędkości 54-latek został ukarany mandatem w wysokości 800 zł i 9 punktami karnymi. Dodatkowo za niezatrzymanie się do kontroli drogowej mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 5000 zł i 15 punktów karnych. Łączne mandaty za popełnione wykroczenia wyniosły 5800 zł, a na jego konto powiększyło się o 24 punkty karne.