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Okolice

Działacz sportowy stanął przed sądem, jest oskarżony o przestępstwa seksualne wobec dzieci

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Ruszył proces działacza sportowego oskarżonego o przestępstwa seksualne wobec małoletnich
Do zdarzenia doszło w Ostrołęce
Źródło wideo: tvn24
Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP
W poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce rozpoczął się proces Tomasza M. - byłego prezesa jednego z mazowieckich klubów piłkarskich. 39-latek jest oskarżony o szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec dwojga małoletnich poniżej 15 roku życia.

- Proces formalnie się rozpoczął. Odczytano akt oskarżenia. Oskarżony złożył wyjaśnienia, przesłuchiwani są także świadkowie - powiedział rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski. - Ze względu na charakter sprawy sąd wyłączył jawność rozprawy - dodał.

Od grudnia jest w areszcie

Tomasz M. od grudnia 2025 roku przebywa w tymczasowym areszcie. Jak informowała w styczniu rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Elżbieta Edyta Łukasiewicz, mężczyzna został oskarżony o szereg przestępstw przeciwko wolności seksualnej dwojga małoletnich poniżej 15. roku życia, m.in. zgwałcenie, wykorzystanie stosunku zależności w celu dopuszczenia się wobec nich innych czynności seksualnych oraz prezentowanie małoletnim treści pornograficznych.

Śledczy ustalili, że oskarżony miał dopuszczać się tych czynów w Ostrołęce i Warszawie, od lipca 2022 r. do sierpnia 2025 r. Rzeczniczka przekazała, że 39-latek nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

Za zarzucane mu czyny grozi od pięciu do 30 lat więzienia lub nawet dożywocie.

Tomasz M. od wielu lat był aktywnym działaczem sportowym związanym z lokalną piłką nożną. Po postawieniu mu zarzutów na początku 2026 roku Ciechanowsko-Ostrołęcki Okręgowy Związek Piłki Nożnej zawiesił go w prawach członka zarządu.

Źródło: PAP
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Tagi:
SądProkuratura
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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