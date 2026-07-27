Okolice Działacz sportowy stanął przed sądem, jest oskarżony o przestępstwa seksualne wobec dzieci Oprac. Alicja Glinianowicz |

Do zdarzenia doszło w Ostrołęce Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

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- Proces formalnie się rozpoczął. Odczytano akt oskarżenia. Oskarżony złożył wyjaśnienia, przesłuchiwani są także świadkowie - powiedział rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski. - Ze względu na charakter sprawy sąd wyłączył jawność rozprawy - dodał.

Od grudnia jest w areszcie

Tomasz M. od grudnia 2025 roku przebywa w tymczasowym areszcie. Jak informowała w styczniu rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Elżbieta Edyta Łukasiewicz, mężczyzna został oskarżony o szereg przestępstw przeciwko wolności seksualnej dwojga małoletnich poniżej 15. roku życia, m.in. zgwałcenie, wykorzystanie stosunku zależności w celu dopuszczenia się wobec nich innych czynności seksualnych oraz prezentowanie małoletnim treści pornograficznych.

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Śledczy ustalili, że oskarżony miał dopuszczać się tych czynów w Ostrołęce i Warszawie, od lipca 2022 r. do sierpnia 2025 r. Rzeczniczka przekazała, że 39-latek nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

Za zarzucane mu czyny grozi od pięciu do 30 lat więzienia lub nawet dożywocie.

Tomasz M. od wielu lat był aktywnym działaczem sportowym związanym z lokalną piłką nożną. Po postawieniu mu zarzutów na początku 2026 roku Ciechanowsko-Ostrołęcki Okręgowy Związek Piłki Nożnej zawiesił go w prawach członka zarządu.