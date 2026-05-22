Okolice Włamywacz z toporkiem próbował przebić się przez ścianę Oprac. Alicja Glinianowicz |

Włamał się do garażu i toporkiem rozbijał ścianę Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Ostrołęce

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do włamania doszło w ostatnią środę. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce otrzymał zgłoszenie dotyczące usiłowania kradzieży z włamaniem do jednego z domów jednorodzinnych.

Z garażu sąsiada dobiegały odgłosy

"Zgłaszający poinformował, że słyszy dobiegające z garażu sąsiada odgłosy uderzania w ścianę" - podał nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Sąsiad przekazał, że właściciela posesji nie ma w domu.

Na miejsce przyjechali policjanci z ostrołęckiego wydziału kryminalnego. Doszło do pościgu pieszego, podczas którego zatrzymali 46-letniego obywatela Serbii, który wcześniej dostał się do garażu przez uchylone okno.

"Mężczyzna przy użyciu toporka rozbijał ścianę prowadzącą do części mieszkalnej domu" - przekazał nadkom. Żerański.

Mężczyzna został obezwładniony, zatrzymany, a następnie trafił do celi.

Usłyszał zarzuty

46-latek następnego dnia usłyszał zarzuty dotyczące usiłowania włamania oraz zniszczenia mienia. Ponadto będzie musiał opuścić Polskę, została wobec niego wdrożona procedura mająca na celu wydalenie go z terytorium RP. Ostatecznie został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Apel policji

"Przypominamy o właściwym zabezpieczaniu naszych domów i mieszkań podczas ich opuszczania. Nawet uchylone okno niewielkich rozmiarów może stać się tak jak w tym przypadku dla sprawcy okazją do popełnienia włamania" - wskazał policjant.

Włamał się do garażu i toporkiem rozbijał ścianę Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Ostrołęce