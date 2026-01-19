Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Pracownicy leżeli na podłodze w korytarzu. Jeden nie żyje, drugi trafił do szpitala

Wypadek na kuligu (zdj. ilustracyjne)
Atakuje po cichu i jest śmiertelnie niebezpieczny ["Fakty po Południu"]
Źródło: Fakty po południu
Tragedia na budowie żłobka. Jeden z pracowników nie żyje, drugi trafił do szpitala z objawami zatrucia tlenkiem węgla.

Do tragedii doszło w sobotę na budowie żłobka przy ul. Mazowieckiej w Ostrołęce. - W budynku przebywali dwaj pracownicy, którzy nadzorowali proces osuszania tynku położonego na ścianach. Używali do tego między innymi agregatów prądotwórczych - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

68-latek zmarł, 67-latek trafił do szpitala

Do mężczyzn próbował się dodzwonić kierownik budowy. Żaden z mężczyzn nie odebrał telefonu. Zaniepokojony sytuacją kierownik poprosił znajomego, by pojechał na miejsce i sprawdził, czy wszystko jest w porządku. - Kiedy mężczyzna wszedł do środka zobaczył dwóch pracowników leżących na podłodze w korytarzu. Zadzwonił pod numer alarmowy. Na miejsce zdarzenia natychmiast przyjechały służby ratunkowe oraz policja – powiedziała prokurator Łukasiewicz.

68-letni mężczyzna już nie żył, drugi – w wieku 67 lat - był w stanie ciężkim i został zabrany do szpitala w Ostrołęce.

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi czynności w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Marka F. oraz bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Andrzeja Ł.

Prawdopodobnie tlenek węgla

Śledczy zabezpieczyli m.in. agregaty prądotwórcze zasilane benzyną, urządzenie współpracujące z agregatami oraz kilka pojemników z cieczą, prawdopodobnie benzyną.

Wstępnie wykluczono udział w zdarzeniu osób trzecich. - Nie można wykluczyć, że przyczyną zgonu mężczyzny było zatrucie tlenkiem węgla - powiedziała prokurator Łukasiewicz. Drugi z pracowników, który przebywa w szpitalu, ma objawy zatrucia czadem.

Najprawdopodobniej we wtorek lub środę ma być przeprowadzona sekcja zwłok 68-latka, w celu stwierdzenia przyczyny jego śmierci.

Tlenek węgla - co trzeba wiedzieć
Tlenek węgla - co trzeba wiedzieć
Źródło: PAP
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dyspozytor numeru 112 (zdjęcie ilustracyjne)
Siedmiolatek uratował siebie i mamę. "Zachował zimną krew"
Zatrucie tlenkiem węgla pod Warszawą
Dwoje dzieci zatruło się tlenkiem węgla. Trafiły do szpitala
Pożar budynku mieszkalnego w Gęsiance
Nad ranem wybuchł pożar domu. Pięcioosobowa rodzina nie może do niego wrócić
OGLĄDAJ: Wypadek w Warszawie, auto wjechało w pieszych. Wydanie specjalne w TVN24
Wypadek na Grochowskiej

Wypadek w Warszawie, auto wjechało w pieszych. Wydanie specjalne w TVN24
WYDANIE SPECJALNE

Wypadek na Grochowskiej
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Tlenek węglaczadProkuraturaOstrołęka
Czytaj także:
Jedno z aut dachowało
Auto wpadło na przejście dla pieszych i dachowało. Są ranni, w tym czteroletnie dziecko
Praga Południe
19-latek jest podejrzany o znęcanie się nad ciężarną partnerką (zdj. ilustracyjne)
Kiedy zapytali ją, czy nie potrzebuje pomocy, rozpłakała się
Zmiany na Dworcu Zachodnim
Dwie awarie na kolei. Odwołane i opóźnione pociągi
Muzeum Literatury w Warszawie
Ministra pyta wojewodę o czynności podejmowane przez samorząd
Śródmieście
Pan Mieczysław mieszka w jamie nad Wisłą
Zobaczyli reportaż i ruszyli z pomocą. Pan Mieczysław opuścił jamę nad Wisłą
Praga Północ
Ciała małżeństwa odkryto w domu na terenie Ursusa
Dwa ciała w domu z odciętymi mediami. Urzędnicy: para odmawiała pomocy
Alicja Glinianowicz
Ucieczka przed kontrolą drogową
Uciekał przed policją. Zderzył się z ciężarówką. Nagranie
Ranny myszołów zaufał strażnikom
Myszołów potrzebował pomocy. "Ze stoickim spokojem pozwolił umieścić się w transporterze"
Targówek
Ścianka wspinaczkowa (zdj. ilustracyjne)
11-latek spadł ze ścianki wspinaczkowej. Przygniótł młodszego brata
Białołęka
Trzy tymczasowe areszty za kradzież z włamaniem do bmw
Zginęło auto warte pół miliona złotych. Trzech mężczyzn w areszcie
Praga Południe
72-letni mężczyzna wracał z psem do domu, prowadząc go na smyczy obok auta, którym kierował
Kierował autem i ciągnął psa. 72-latek przesłuchany przez policję
Iwona Wieczorek, a w tle "ręcznik"
Zaginięcie Iwony Wieczorek. Nowe informacje
TVN24
Stacja Rondo Daszyńskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria na drugiej linii metra. Zamknęli pięć stacji
Wola
Pożar auta dostawczego na Mokotowie
Auto płonęło, kierowcy stali
Mokotów
Policjanci zatrzymali pseudokibica podejrzanego o handel narkotykami
Garaż pełen narkotyków. Policjanci zatrzymali pseudokibica
Ochota
Mężczyzna był poszukiwany listem gończym
Miał niemal tysiąc dni do odsiadki. Znaleźli go w szafie
Wola
Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Palił się dom, ewakuowali kilkadziesiąt osób. Akcja strażaków w oku kamery
Artur Węgrzynowicz
Ciała małżeństwa odkryto w domu na terenie Ursusa
"Od dwóch dni nie widział swoich sąsiadów". W mieszkaniu znaleźli dwa ciała
Ursus
Przejazd w Radości, linia otwocka
Dwa tygodnie bez pociągów, później ruch po jednym torze. Prace na linii otwockiej
Wawer
Ktoś wziął pomidory za rozżarzone węgle
Dostali zgłoszenie o "rozżarzonych węglach" na drodze. Znaleźli coś innego
nękanie cyberprzemoc media społecznościowe nastolatek
Wygenerowali zdjęcie nagiej koleżanki. "Nie można udawać, że nic się nie stało"
Pożar budynku mieszkalnego w Gęsiance
Nad ranem wybuchł pożar domu. Pięcioosobowa rodzina nie może do niego wrócić
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejne miasto "obwarzanka" wprowadza nocną prohibicję
Sala Sądu Rejonowego w Kozienicach
Były samorządowiec oskarżony o molestowanie małoletnich. Jest termin procesu
Iwona Wieczorek-0039
Zaginięcie Iwony Wieczorek. Nowy komunikat policji
TVN24
Rzeźby śnieżne w parku linearnym nad POW
Tworzą śnieżne rzeźby w parkach. "Zaczęliśmy lepić naszego psa Skipera"
Ursynów
Akcja strażaków w Józefowie
Ewakuacja 40 osób po pożarze. Do szpitala trafiła 16-latka
Policja zlikwidowała nielegalną szwalnię
Policjanci zlikwidowali szwalnię, gdzie powstawały podróbki
ferie zimowe (zdj. ilustracyjne)
Ferie w Warszawie i okolicach. Gdzie wybrać się z dziećmi?
Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na torach. Utrudnienia w ruchu pociągów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki