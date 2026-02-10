Był poszukiwany listami gończymi. Z siłowni wyprowadziła go policja

Policjanci z Ostrołęki (Mazowieckie) namierzyli 32-letniego mężczyznę, poszukiwanego dwoma listami gończymi - miał do odsiadki 3,5 roku więzienia. Od lat ukrywał się pod zmienioną tożsamością.
Fałszywy identyfikator
"Sądził, że przechytrzy policjantów. Z policyjnych ustaleń wynikało, że podejrzewany oprócz tego, że podszywał się pod inną osobę, posługiwał się fałszywymi danymi osobowymi, a nawet korzystał z karnetu na siłownię wyrobionego na inne nazwisko. Nosił również podczas treningów identyfikator z innymi danymi, licząc na to, że w ten sposób uniknie rozpoznania" - opisał w komunikacie nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
Jak dodał, poszukiwany mężczyzna był notowany m.in. za pobicia i rozboje, w ostatnim czasie również za oszustwa.
Zatrzymany na siłowni
Poszukiwany został zatrzymany w poniedziałek na jednej z ostrołęckich siłowni. Jak opisał nadkom. Żerański, akcja była dynamiczna, a obezwładnienie mężczyzny zajęło kilkadziesiąt sekund.
"Podczas akcji mężczyzna próbował wprowadzić policjantów w błąd, podając fałszywe dane osobowe" - przekazał policjant. Dane zostały zweryfikowane, w efekcie 32-letni mieszkaniec województwa pomorskiego trafił do więzienia, gdzie spędzi najbliższe lata.
