Był poszukiwany listami gończymi. Z siłowni wyprowadziła go policja

Policjanci zatrzymali poszukiwanego 32-latka
Do zdarzenia doszło w Ostrołęce
Źródło: tvn24
Poszukiwany 32-latek od lat ukrywał się pod zmienioną tożsamością. Nawet karnet na siłownię wyrobił na cudze nazwisko. Mimo to został zatrzymany przez policję.

Policjanci z Ostrołęki (Mazowieckie) namierzyli 32-letniego mężczyznę, poszukiwanego dwoma listami gończymi - miał do odsiadki 3,5 roku więzienia. Od lat ukrywał się pod zmienioną tożsamością.

Fałszywy identyfikator

"Sądził, że przechytrzy policjantów. Z policyjnych ustaleń wynikało, że podejrzewany oprócz tego, że podszywał się pod inną osobę, posługiwał się fałszywymi danymi osobowymi, a nawet korzystał z karnetu na siłownię wyrobionego na inne nazwisko. Nosił również podczas treningów identyfikator z innymi danymi, licząc na to, że w ten sposób uniknie rozpoznania" - opisał w komunikacie nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Jak dodał, poszukiwany mężczyzna był notowany m.in. za pobicia i rozboje, w ostatnim czasie również za oszustwa. 

Policjanci zatrzymali poszukiwanego 32-latka
Policjanci zatrzymali poszukiwanego 32-latka
Źródło: Policja Mazowsze/X

Zatrzymany na siłowni

Poszukiwany został zatrzymany w poniedziałek na jednej z ostrołęckich siłowni. Jak opisał nadkom. Żerański, akcja była dynamiczna, a obezwładnienie mężczyzny zajęło kilkadziesiąt sekund.

"Podczas akcji mężczyzna próbował wprowadzić policjantów w błąd, podając fałszywe dane osobowe" - przekazał policjant. Dane zostały zweryfikowane, w efekcie 32-letni mieszkaniec województwa pomorskiego trafił do więzienia, gdzie spędzi najbliższe lata.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Mazowsze/X

Przestępczość w WarszawiePolicjaposzukiwani
