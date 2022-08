Pomalował sprayem kilka drogich aut. Zarzuty dla 38-latka

Jego ubranie było pobrudzone farbą

Dodał, że po otrzymanych zgłoszeniach w poszukiwanie wandala włączyli się policjanci niemal ze wszystkich wydziałów ostrołęckiej komendy. Funkcjonariusze m.in. wykonali oględziny uszkodzonych pojazdów. - Ich działania szybko przyniosły oczekiwany efekt. Już po czterech godzinach od zgłoszenia ustalili prawdopodobnego sprawcę tych przestępstw. Jego zatrzymanie miało miejsce wczoraj rano (we wtorek - red.). Okazał się nim 38-letni mieszkaniec Ostrołęki. Został on osadzony w policyjnym areszcie. Funkcjonariusze zabezpieczyli także jego ubranie, które było pobrudzone farbą - poinformował policjant.

Grozi mu do pięciu lat więzienia

Żerański podkreślił, że dobra współpraca policjantów i prokuratorów pozwoliła na zebranie materiału dowodowego pozwalającego na przedstawienie mężczyźnie zarzutów dotyczących zniszczenia mienia, do których się przyznał. Przypomniał też, że zgodnie z Kodeksem karnym przestępstwa, których mężczyzna się dopuścił, są zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności. - Oprócz odpowiedzialności karnej mężczyznę czeka także obowiązek naprawienia szkód, co w tym przypadku może wynieść blisko 50 tysięcy złotych - wyliczył policjant.