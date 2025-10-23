Logo TVN Warszawa
Ułatwiła zabójstwo męża, jej obrońca twierdzi, że zrobiła to "nieświadomie"

Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Do dramatu doszło w gminie Kadzidło
Źródło: Google Earh
W czwartek przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku zakończył się proces kobiety nieprawomocnie skazanej na 10 lat więzienia za ułatwienie zabójstwa jej męża. Do brutalnej zbrodni doszło w 2007 roku w Kadzidle w województwie mazowieckim. Apelację złożył obrońca. Skazany za zabójstwo mężczyzna odsiaduje karę 20 lat więzienia.

Wcześniej kobieta została prawomocnie skazana na 3,5 roku więzienia za pomoc sprawcy zabójstwa jej męża w uniknięciu odpowiedzialności karnej. W lutym Sąd Najwyższy oddalił kasację jej obrońcy od tego wyroku.

Brutalna zbrodnia na Mazowszu

Do zbrodni doszło w 2007 roku we wsi Kadzidło w powiecie ostrołęckim. Śledztwo wszczęto w 2008 roku, po tym jak dwaj wędkarze natknęli się na zwłoki mężczyzny na dnie jeziora Świętajno. Ustalono, że ofiara zginęła od uderzeń w głowę i ciosów nożem.

Śledczy podejrzewali, że może to być - poszukiwany wówczas od ponad pół roku - 42-letni mieszkaniec Kadzidła. Ciało leżało w wodzie na tyle długo, że nie powiodła się wówczas identyfikacja ofiary.

Przełom w sprawie

Przełom przyniosły dopiero - przeprowadzone w 2021 roku - nowoczesne badania genetyczne. Pobrano próbki DNA od innego z członków rodziny, co pomogło potwierdzić tożsamość. Dzięki temu udało się zbadać dokładnie okoliczności zaginięcia 42-latka, a następnie wytypować i zatrzymać podejrzanego o dokonanie tej zbrodni.

Ustalono też okoliczności zabójstwa, m.in. to, że sprawca użył metalowej rury wypełnionej zaprawą murarską oraz noża.

Potencjalny sprawca został zatrzymany przez policję w październiku 2021 roku. Według śledczych, zbrodnia miała motyw osobisty, a mężczyzna skazany na 20 lat więzienia za tę zbrodnię był w bliskiej relacji z żoną ofiary.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce nieprawomocnie skazał go na 15 lat więzienia. Sąd odwoławczy ocenił jednak, że to kara rażąco łagodna, a zbrodnia została dokładnie zaplanowana, przygotowana, wykonana z zimną krwią, a po jej dokonaniu sprawca wrzucił ciało do jeziora (obciążył je też, żeby nie wypłynęło). Dlatego karę podwyższył do 20 lat więzienia.

Skazana za ułatwienie zabójstwa męża

W tym samym procesie na 3,5 roku więzienia skazana została żona zamordowanego; to kara za pomoc sprawcy w uniknięciu odpowiedzialności karnej poprzez zacieranie śladów na miejscu zbrodni i składanie fałszywych zeznań.

W jej przypadku sąd apelacyjny utrzymał tę karę, ale też częściowo wyrok uchylił i przekazał sprawę sądowi w Ostrołęce do ponownego rozpoznania w kwestii dotyczącej zarzutu ułatwienia przez nią popełnienia zabójstwa (miała przekazać oskarżonemu telefonicznie informację o terminie powrotu męża do domu).

W ponownym procesie przed sądem w Ostrołęce zapadł nieprawomocny wyrok 10 lat więzienia (w pierwszym było to uniewinnienie od tego zarzutu). Apelację od tego wyroku złożył obrońca. Chce przede wszystkim uniewinnienia, ewentualnie - przy zastosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia kary - wyroku 2,5 roku więzienia.

W ocenie obrońcy, sąd w Ostrołęce oparł swój wyrok na dowolnej ocenie dowodów, w tym wyjaśnień oskarżonej i zeznań (w tej sprawie w charakterze świadka) sprawcy zabójstwa. Argumentował, że nawet jeśli doszło do przekazania takiej informacji, to nie z zamiarem, by doszło do zabójstwa jej męża.

- Nie jest przestępstwem nieświadome sprzyjanie sprawcy czynu. W mojej ocenie, jeżeli oskarżona w jakikolwiek sposób przyczyniła się, to uczyniła to nieświadomie, bez należytego rozeznania - mówił mec. Marek Garwarski.

Powiedział też, że skazany za zabójstwo w swoich zeznaniach celowo obciąża kobietę, bo ta - jak mówił - ostatecznie odrzuciła jego uczucia. - A zanim odrzuciła te uczucia, skazany na tyle się poświęcił temu związkowi, że popełnił nikczemny czyn zbrodni zabójstwa - mówił adwokat.

Podkreślał też, że kara 10 lat więzienia jest rażąco surowa i nie uwzględnia faktu, jak istotna miałaby być (dla dokonania zbrodni) udzielona przez oskarżoną informacja i nie uwzględnia również żadnych okoliczności łagodzących.

- Była to rola (oskarżonej) absolutnie marginalna i kara 10 lat więzienia niczym nie różni się od (...) współsprawstwa, sprawstwa, podżegania czy sprawstwa kierowniczego - mówił mec. Garwarski.

Prokuratura i brat ofiary - występujący w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy - chcą utrzymania wyroku. Orzeczenie sądu apelacyjnego ma być ogłoszone na początku listopada.

Michał Krupa
"Michał podjął w życiu tylko jedną złą decyzję, wsiadł do tego auta"
Klaudia Ziółkowska
Oskarżeni Łukasz G. i Sebastian W. w sądzie
Utrzymany wyrok w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie
Alicja Glinianowicz
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę renault
Był pijany i złamał dwa zakazy
Białołęka

Autorka/Autor: ag

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

SądZabójstwoWyroki sądowe w Polsce
