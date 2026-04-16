Liczyli się tym, że może użyć broni. Ściągnęli kontrterrorystów

40-latek został zatrzymany
Poszukiwany listem gończym został zatrzymany
Źródło: KMP Ostrołęka
W ręce policji trafił 40-latek poszukiwany listem gończym. "Z posiadanych informacji wynikało, że może być niebezpieczny oraz posiadać przy sobie broń palną" - zaznaczyli. Dlatego w zatrzymaniu mężczyzny wzięli udział kontrterroryści.

Policjanci z Ostrołęki, po otrzymaniu listu gończego wydanego przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce, rozpoczęli namierzanie 40-latka. Ustalili, że może przebywać w jednym z mieszkań na terenie miasta.

Ściągnęli kontrterrorystów

Mężczyzna był poszukiwany m.in. w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwami.

"Z posiadanych informacji wynikało również, że może on być niebezpieczny oraz posiadać przy sobie broń palną" - zaznaczył nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

W związku z tym do działań zaangażowano funkcjonariuszy Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Radomia oraz Olsztyna. W działaniach brał udział również pies wyszkolony do zatrzymywania osób.

40-latek został zatrzymany
Źródło: KMP Ostrołęka

Siłowo weszli do mieszkania

Akcję przeprowadzono w środę rano.

"Po siłowym wejściu do mieszkania funkcjonariusze obezwładnili i zatrzymali poszukiwanego 40-latka" - opisał Żerański. Przewieziono go do Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Jak poinformowała policja, zatrzymany trafił już do więzienia, gdzie spędzi najbliższe lata. Ma do odbycia karę 4,5 roku pozbawienia wolności.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Ostrołęka

Przestępczość w Warszawie, Przestępstwa, oszustwo, Policja
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
