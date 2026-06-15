Okolice Pobazgrane elewacje 11 bloków. Policja zatrzymała trzech 15-latków Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Chmielna - królestwo pseudograffiti Źródło wideo: tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: KMP w Ostrołęce

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W środę do policjantów z Ostrołęki wpłynęło zgłoszenie, dotyczące uszkodzenia elewacji 11 bloków na osiedlu Centrum.

"Nieznani sprawcy nanieśli na budynki napisy i malunki farbą, powodując straty, które wstępnie oszacowano na około 12 tysięcy złotych" - przekazał nadkom. Tomasz Żerański z komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Bazgroły na bloku w Ostrołęce Źródło zdjęcia: KMP w Ostrołęce

Wpadło trzech 15-latków

Policjanci zatrzymali trzech 15-latków, którzy - w ocenie policji - mogli stać za wandalizmem. Dwóch z nich to mieszkańcy powiatu ostrołęckiego, natomiast trzeci pochodzi z powiatu łomżyńskiego.

Nastolatkowie zostali przesłuchani. "Zgromadzony materiał dowodowy został przekazany do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, który zdecyduje o konsekwencjach prawnych wobec nastolatków" - zaznaczył Żerański.

Co może zrobić sąd?

Mundurowi przypominają, że wbrew obiegowym opiniom, osoby nieletnie również ponoszą odpowiedzialność za popełnione czyny. W ich przypadku sprawy rozpatruje Sąd Rodzinny i Nieletnich, który może zastosować różnego rodzaju środki wychowawcze lub poprawcze.

Funkcjonariusze zaapelowali do rodziców i opiekunów o zainteresowanie tym, jak dzieci spędzają wolny czas oraz z kim się spotykają. "Warto rozmawiać z młodzieżą o szacunku do cudzej własności, konsekwencjach niszczenia mienia oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie. Często jedna rozmowa może uchronić młode osoby przed poważnymi problemami i konsekwencjami prawnymi" - podkreślili.