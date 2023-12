Po północy matka zgłosiła zaginięcie 15-letniego syna

- Zgłoszenie wpłynęło we wtorek, kilka minut po północy. Mieszkanka Ostrołęki zgłosiła zaginięcie swojego 15-letniego syna. Dodała, że życiu jej syna może grozić niebezpieczeństwo i istnieje pilna potrzeba jego odnalezienia - informuje w komunikacie kom. Tomasz Żerański, oficer prasowy policji w Ostrołęce.

Ogłoszono alarm, a do akcji poszukiwań nastolatka włączono także policjantów, którzy w tym dniu mieli wolne. Sprawdzali parki, blokowiska i wszystkie miejsca, do których 15-latek mógł pójść. Półtorej godziny później chłopiec został odnaleziony na jednej z ostrołęckich ulic. Nastolatek był cały i zdrowy. Wrócił już do rodziny