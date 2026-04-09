Okolice Od poniedziałku utrudnienia na kolei. Będzie komunikacja zastępcza Oprac. Alicja Glinianowicz |

Niebezpieczne sytuacje na torach. SKM publikuje film i apeluje Źródło: Warszawska Szybka Kolei Miejska

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kolejarze w tym czasie wymienią nawierzchnię torową i przebudują przystanki m.in. w Wyszkowie. Odbudowana ma także zostać stacja Dalekie, co jak przekazała Aleksandra Wdzięczczak z biura rzecznika Kolei Mazowieckich, docelowo poprawi przepustowość tej jednotorowej linii kolejowej.

Będzie komunikacja zastępcza

Za odwołane pociągi KM zostanie uruchomiona autobusowa komunikacja zastępca. Autobusy linii Z61 pojadą od przystanku Tłuszcz PKP, zlokalizowanego obok dworca PKP do przystanku Ostrołęka PKP, który znajduje się przed budynkiem dworca kolejowego, od strony placu Dworcowego.

Część kursów autobusowych będzie realizowanych jako linia przyśpieszona, bez zatrzymania na przystankach: Jarzębia Łąka, Grzegorzewo, Lucynków PKS, Rybienko PKS, Leszczydół PKP, Dalekie PKP, Zygmuntowo Mazowieckie PKP, Prabuty Góry PKP, Goworowo PKP, Gierwaty PKP. Od 16 maja planowane jest wznowienie przewozów na odcinku Tłuszcz-Mostówka.