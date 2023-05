Od niedzieli szukali 13-letniego Dawida. Chłopiec jest już w domu

Po opublikowaniu komunikatu odnalazł się zaginiony w niedzielę 13-letni Dawid. Chłopiec cały i zdrowy wrócił do rodziny.

Już po kilku godzinach od zamieszczenia komunikatu prasowego na łamach mediów do dyżurnego ostrołęckich policjantów zadzwoniła kobieta. Przekazała, że widziała w mediach informację o zaginionym i podobny do niego chłopiec siedział na przystanku w Ostrołęce i wsiadł właśnie do autobusu. Podała również numer linii autobusu.