"Niebezpieczny, może posiadać broń". Wezwali policyjnych kontrterrorystów
Policjanci z ostrołęckiego wydziału kryminalnego poszukiwali 38-letniego mieszkańca powiatu, który od dłuższego czasu się ukrywał. Ma on do odbycia karę sześciu lat więzienia za wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających oraz 1,5 roku za pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
Obezwładniony i zatrzymany
"Jest dobrze znany również z innych przestępstw. Z uwagi na policyjne ustalenia wskazujące, że poszukiwany może być niebezpieczny i może posiadać broń palną, do akcji zatrzymania zaangażowano funkcjonariuszy Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Radomia i Olsztyna" - informuje w komunikacie nadkom. Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.
W środę o świcie na jedną z posesji powiatu ostrołęckiego weszli policjanci. Mężczyzna został od razu obezwładniony i zatrzymany.
Trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi 7,5 roku pozbawienia wolności.