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Okolice

"Niebezpieczny, może posiadać broń". Wezwali policyjnych kontrterrorystów

38-latek trafił już do więzienia
38-latek w więzieniu spędzi ponad siedem lat
Źródło wideo: Policja Ostrołęka
Źródło zdj. gł.: Policja Ostrołęka
Policyjni kontrterroryści z Radomia i Olsztyna wzięli udział w zatrzymaniu 38-latka na jednej z posesji w powiecie ostrołęckim. Ma on do odbycia karę 7,5 roku więzienia. Z policyjnych ustaleń wynikało, że może posiadać broń palną.

Policjanci z ostrołęckiego wydziału kryminalnego poszukiwali 38-letniego mieszkańca powiatu, który od dłuższego czasu się ukrywał. Ma on do odbycia karę sześciu lat więzienia za wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających oraz 1,5 roku za pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Obezwładniony i zatrzymany

"Jest dobrze znany również z innych przestępstw. Z uwagi na policyjne ustalenia wskazujące, że poszukiwany może być niebezpieczny i może posiadać broń palną, do akcji zatrzymania zaangażowano funkcjonariuszy Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Radomia i Olsztyna" - informuje w komunikacie nadkom. Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.

W środę o świcie na jedną z posesji powiatu ostrołęckiego weszli policjanci. Mężczyzna został od razu obezwładniony i zatrzymany.

Trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi 7,5 roku pozbawienia wolności.

38-latek trafił już do więzienia
38-latek trafił już do więzienia
Źródło zdjęcia: Policja Ostrołęka
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PrzestępstwaPrzestępczość w WarszawiePolicjaOstrołęka
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