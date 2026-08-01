Okolice "Niebezpieczny, może posiadać broń". Wezwali policyjnych kontrterrorystów

38-latek w więzieniu spędzi ponad siedem lat Źródło wideo: Policja Ostrołęka Źródło zdj. gł.: Policja Ostrołęka

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Policjanci z ostrołęckiego wydziału kryminalnego poszukiwali 38-letniego mieszkańca powiatu, który od dłuższego czasu się ukrywał. Ma on do odbycia karę sześciu lat więzienia za wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających oraz 1,5 roku za pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Obezwładniony i zatrzymany

"Jest dobrze znany również z innych przestępstw. Z uwagi na policyjne ustalenia wskazujące, że poszukiwany może być niebezpieczny i może posiadać broń palną, do akcji zatrzymania zaangażowano funkcjonariuszy Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Radomia i Olsztyna" - informuje w komunikacie nadkom. Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.

W środę o świcie na jedną z posesji powiatu ostrołęckiego weszli policjanci. Mężczyzna został od razu obezwładniony i zatrzymany.

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Trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi 7,5 roku pozbawienia wolności.

38-latek trafił już do więzienia Źródło zdjęcia: Policja Ostrołęka