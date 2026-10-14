Ostrołęka Ludzkie szczątki na terenie budowy Oprac. Dariusz Gałązka |

Do zdarzenia doszło w Ostrołęce Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do odkrycia doszło na placu budowy Centrum Inicjatyw Młodzieżowych przy ulicy Kościuszki w Ostrołęce. We wtorek, 13 października, na miejscu pojawili się policjanci, prokurator oraz archeolog.

- W trakcie oględzin znaleziono trzy czaszki ludzkie oraz inne kości. Szczątki znajdowały się na głębokości około dwóch metrów - przekazała prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Według wstępnej oceny obecnego na miejscu archeologa znalezione szczątki mają od 80 do 100 lat. Na razie nie wiadomo, do kogo należały ani kiedy i w jakich okolicznościach osoby te zmarły.

Powiadomiono IPN

Miejsce odkrycia zostało zabezpieczone przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

- Zostaną przeprowadzone dodatkowe czynności związane z zabezpieczeniem szczątków w celu przeprowadzenia dalszych badań - poinformowała w środę prokurator Łukasiewicz.

O znalezisku została również powiadomiona Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, działająca w strukturach Instytutu Pamięci Narodowej.