Ludzkie szczątki na terenie budowy
Do odkrycia doszło na placu budowy Centrum Inicjatyw Młodzieżowych przy ulicy Kościuszki w Ostrołęce. We wtorek, 13 października, na miejscu pojawili się policjanci, prokurator oraz archeolog.
- W trakcie oględzin znaleziono trzy czaszki ludzkie oraz inne kości. Szczątki znajdowały się na głębokości około dwóch metrów - przekazała prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.
Według wstępnej oceny obecnego na miejscu archeologa znalezione szczątki mają od 80 do 100 lat. Na razie nie wiadomo, do kogo należały ani kiedy i w jakich okolicznościach osoby te zmarły.
Powiadomiono IPN
Miejsce odkrycia zostało zabezpieczone przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
- Zostaną przeprowadzone dodatkowe czynności związane z zabezpieczeniem szczątków w celu przeprowadzenia dalszych badań - poinformowała w środę prokurator Łukasiewicz.
O znalezisku została również powiadomiona Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, działająca w strukturach Instytutu Pamięci Narodowej.