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Okolice

Ukradł elementy torowiska i zamieścił ogłoszenie. Zadzwonili policjanci

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Kradzione elementy torowiska
Do zdarzenia doszło w powiecie ostrołęckim (Mazowsze)
Źródło wideo: Google
Źródło zdj. gł.: KMP w Ostrołęce
Ukradł 162 przekładki torowe i wystawił je na lokalnym portalu z ogłoszeniami. Policjanci najpierw do niego zadzwonili, a później go odwiedzili i zatrzymali.

W czwartek policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży drewnianych przekładek torowych znajdujących się na terenie kolejowym w gminie Goworowo (powiat ostrołęcki), gdzie prowadzone są prace remontowe.

Z informacji przekazanych przez właściciela wynikało, że do kradzieży mogło dojść pomiędzy 10 a 20 lipca. Łupem sprawcy padły 162 drewniane przekładki kolejowe o łącznej wartości blisko 1,7 tysiąca złotych.

Skradzione elementy torowiska
Skradzione elementy torowiska
Źródło zdjęcia: KMP w Ostrołęce

Potwierdził, że ogłoszenie jest aktualne

Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Goworowie sprawdzili lokalne portale ogłoszeniowe i natrafili na ofertę sprzedaży elementów torowiska odpowiadających skradzionym.

"Skontaktowali się telefonicznie ze sprzedającym. Mężczyzna potwierdził, że ogłoszenie jest aktualne i posiada 162 drewniane przekładki - dokładnie tyle, ile zostało skradzionych. Już w trakcie rozmowy policjanci ustalili jego tożsamość, a po kilkunastu minutach byli w miejscu jego zamieszkania. Podczas przeszukania posesji odnaleźli w stodole wszystkie skradzione elementy. Mężczyzna został zatrzymany" - poinformował oficer prasowy policji w Ostrołęce nadkomisarz Tomasz Żerański.

Skradzione elementy torowiska
Skradzione elementy torowiska
Źródło zdjęcia: KMP w Ostrołęce

Zebrany przez policjantów oraz prokuratora materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu kradzieży, do którego się przyznał. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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