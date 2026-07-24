Okolice Ukradł elementy torowiska i zamieścił ogłoszenie. Zadzwonili policjanci Oprac. Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło w powiecie ostrołęckim (Mazowsze) Źródło wideo: Google Źródło zdj. gł.: KMP w Ostrołęce

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W czwartek policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży drewnianych przekładek torowych znajdujących się na terenie kolejowym w gminie Goworowo (powiat ostrołęcki), gdzie prowadzone są prace remontowe.

Z informacji przekazanych przez właściciela wynikało, że do kradzieży mogło dojść pomiędzy 10 a 20 lipca. Łupem sprawcy padły 162 drewniane przekładki kolejowe o łącznej wartości blisko 1,7 tysiąca złotych.

Skradzione elementy torowiska Źródło zdjęcia: KMP w Ostrołęce

Potwierdził, że ogłoszenie jest aktualne

Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Goworowie sprawdzili lokalne portale ogłoszeniowe i natrafili na ofertę sprzedaży elementów torowiska odpowiadających skradzionym.

"Skontaktowali się telefonicznie ze sprzedającym. Mężczyzna potwierdził, że ogłoszenie jest aktualne i posiada 162 drewniane przekładki - dokładnie tyle, ile zostało skradzionych. Już w trakcie rozmowy policjanci ustalili jego tożsamość, a po kilkunastu minutach byli w miejscu jego zamieszkania. Podczas przeszukania posesji odnaleźli w stodole wszystkie skradzione elementy. Mężczyzna został zatrzymany" - poinformował oficer prasowy policji w Ostrołęce nadkomisarz Tomasz Żerański.

Skradzione elementy torowiska Źródło zdjęcia: KMP w Ostrołęce

Zebrany przez policjantów oraz prokuratora materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu kradzieży, do którego się przyznał. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.