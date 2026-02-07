Logo TVN Warszawa
Wbiegli i ukradli kilkanaście par butów

Kradzież markowych butów (zdjęcie ilustracyjne)
Rośnie liczba kradzieży. Edyta Kochlewska o stratach sklepów
Akcja była szybka. Najpierw weszli i wyszli, potem jeden z nich wbiegł i zabrał karton z 12 parami markowych butów. Kradzież nie uszła im jednak na sucho, podejrzani zostali namierzeni przez policję. Do sprawy zatrzymano 19- i 20-latka.

W czwartek do dyżurnego w Ostrołęce wpłynęło zgłoszenie, dotyczące kradzieży kartonu z obuwiem w jednym ze sklepów.

"Osoba zgłaszająca poinformowała, że najpierw do sklepu weszło dwóch mężczyzn, którzy po chwili wyszli. Niedługo później jeden z nich wbiegł ponownie do środka, zabrał karton zawierający 12 par markowych butów o łącznej wartości blisko 3000 zł i uciekł" - poinformował w komunikacie nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Na miejsce przyjechały patrole policji. Funkcjonariusze sprawdzali okoliczne ulice, klatki schodowe oraz pobliskie osiedla.

Dwóch młodych mężczyzn w rękach policji

Po około 20 minutach od zgłoszenia, policjanci z patrolówki zatrzymali dwóch mężczyzn, mogących mieć związek z kradzieżą. To mieszkańcy Ostrołęki w wieku 19 i 20 lat. Mundurowi odzyskali również skradzione obuwie.

Obydwaj mężczyźni zostali przewiezieni do ostrołęckiej komendy i osadzeni w policyjnym areszcie. "Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów dotyczących kradzieży, do których się przyznali" - podał policjant. Mężczyznom grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

"Właściciel sklepu nie krył wdzięczności za sprawnie przeprowadzoną akcję i podkreślił, jak ważne było szybkie odzyskanie towaru" - dodał Żerański. Policjanci podkreślili, że szybkie zgłoszenie znacząco zwiększa szansę na zatrzymanie podejrzanych.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska /tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: adibaqilphotography/Shutterstock

