Sportowym Maserati staranował małżeństwo. Kierowca zginął, sprawcy zmniejszono wyrok

"Sąd Okręgowy w Ostrołęce zmienił wyrok i wymierzył oskarżonemu karę dwóch lat pozbawienia wolności, w pozostałym zakresie utrzymał wyrok w mocy" - poinformowała w komunikacie prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.
Przypomnijmy: do wypadku doszło 13 czerwca 2023 roku. 18-letni wówczas Piotr R. jechał Maserati. W miejscowości Rzekuń, podczas pokonywania łuku drogi, zjechał na przeciwległy pas jezdni i uderzył w Hyundaia.
Do szpitala trafiło małżeństwo podróżujące Hyundaiem: 42-letni mężczyzna i 40-letnia kobieta. Mężczyzna doznał ciężkich obrażeń, na skutek których zmarł w szpitalu. Kobieta doznała potłuczeń oraz urazów głowy.
Wyrok pierwszej instancji
W maju ubiegłego roku sąd pierwszej instancji wymierzył kierowcy Maserati karę dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez sześć lat. Ponadto sąd zobowiązał Piotra R. do zapłaty zadośćuczynienia w wysokości 180 tysięcy złotych na rzecz poszkodowanej pasażerki, której mąż zginął.
Obrońca oskarżonego w apelacji wnosił o zmianę orzeczonej kary na pół roku kary więzienia w zawieszeniu na trzy lata, zmianę zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres trzech lat oraz o obniżenie zasądzonego zadośćuczynienia do 50 tysięcy złotych.
Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego wnosił z kolei o wymierzenie oskarżonemu kary sześciu lat pozbawienia wolności i orzeczenie 10-letniego zakazu wsiadania za kierowcnię.
