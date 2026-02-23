Sportowym Maserati staranował małżeństwo. Kierowca zginął, sprawcy zmniejszono wyrok

Prokurator Łukasiewicz o sprawie Piotra R. Źródło: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce

"Sąd Okręgowy w Ostrołęce zmienił wyrok i wymierzył oskarżonemu karę dwóch lat pozbawienia wolności, w pozostałym zakresie utrzymał wyrok w mocy" - poinformowała w komunikacie prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Przypomnijmy: do wypadku doszło 13 czerwca 2023 roku. 18-letni wówczas Piotr R. jechał Maserati. W miejscowości Rzekuń, podczas pokonywania łuku drogi, zjechał na przeciwległy pas jezdni i uderzył w Hyundaia.

Do szpitala trafiło małżeństwo podróżujące Hyundaiem: 42-letni mężczyzna i 40-letnia kobieta. Mężczyzna doznał ciężkich obrażeń, na skutek których zmarł w szpitalu. Kobieta doznała potłuczeń oraz urazów głowy.

Wyrok pierwszej instancji

W maju ubiegłego roku sąd pierwszej instancji wymierzył kierowcy Maserati karę dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez sześć lat. Ponadto sąd zobowiązał Piotra R. do zapłaty zadośćuczynienia w wysokości 180 tysięcy złotych na rzecz poszkodowanej pasażerki, której mąż zginął.

Obrońca oskarżonego w apelacji wnosił o zmianę orzeczonej kary na pół roku kary więzienia w zawieszeniu na trzy lata, zmianę zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres trzech lat oraz o obniżenie zasądzonego zadośćuczynienia do 50 tysięcy złotych.

Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego wnosił z kolei o wymierzenie oskarżonemu kary sześciu lat pozbawienia wolności i orzeczenie 10-letniego zakazu wsiadania za kierowcnię.

