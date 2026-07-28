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Okolice

14-latka jechała hulajnogą bez kasku, za to z koleżanką. Przewróciły się i trafiły do szpitala

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Jechała hulajnogą elektryczną, przewróciła się, ona i jej pasażerka trafiły do szpitala
Ekspertka ruchu drogowego o kwestii ubezpieczenia hulajnóg elektrycznych
Źródło zdj. gł.: Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
W Myszyńcu niedaleko Ostrołęki doszło do wypadku z udziałem 14-latek jadących na jednej hulajnodze elektrycznej. Nie miały założonych kasków, trafiły do szpitala.

W piątek około godziny 21.20 dyżurny policji w Ostrołęce otrzymał zgłoszenie o wypadku z udziałem hulajnogi elektrycznej na terenie Myszyńca.

Przewoziła pasażerkę

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że hulajnogą elektryczną kierowała 14-letnia mieszkanka powiatu ostrołęckiego, która wbrew obowiązującym przepisom przewoziła swoją rówieśniczkę jako pasażerkę" - przekazał nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Nastolatka straciła panowanie nad pojazdem, w wyniku czego hulajnoga przewróciła się. "Obie dziewczyny upadły na jezdnię, doznając obrażeń" - dodał policjant.

Żadna nie miała założonego obowiązkowego kasku, obie zabrano do szpitala.

Kto może poruszać się hulajnogą elektryczną?

Policjanci przypomnieli, że hulajnogą elektryczną po drodze publicznej może poruszać się osoba, która ukończyła 13 lat i posiada co najmniej kartę rowerową lub odpowiednie prawo jazdy, natomiast przewożenie pasażera jest zabronione. Ponadto osoby poniżej 16. roku życia obowiązkowo muszą zakładać kask ochronny.

"Dziecko, które nie ukończyło 13 lat, nie może samodzielnie poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych. Nie czekajmy, aż dojdzie do kolejnej tragedii. Odpowiedzialność rodziców, znajomość przepisów i rozsądek mogą uratować zdrowie, a nawet życie najmłodszych uczestników ruchu drogowego" - podkreślił nadkom. Żerański.

Jechała hulajnogą elektryczną, przewróciła się. 14-latka i jej koleżanka trafiły do szpitala
Jechała hulajnogą elektryczną, przewróciła się. 14-latka i jej koleżanka trafiły do szpitala
Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Hulajnogi elektryczneHulajnogiPolicja
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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