Eskortowali rodzinę przez 35 kilometrów, na świat przyszły bliźniaki. "Dziękujemy za pomoc. Józio i Franio również"

- Moja żona zaczęła rodzić - usłyszeli policjanci z ostrołęckiej drogówki, wchodzący w skład Mazowieckiej Grupy SPEED. Zdenerwowany mężczyzna dodał, że jest to ciąża bliźniacza, a do szpitala pozostało mu jeszcze 35 kilometrów. Policjanci rozpoczęli pilotaż na porodówkę.

W środę do patrolu Mazowieckiej Grupy SPEED z ostrołęckiej komendy, którzy pełnili służbę w rejonie Perzanowa, podjechał zdenerwowany mężczyzna, który oświadczył, że wiezie żonę do szpitala w Przasnyszu. Dodał, że akcja porodowa już się zaczęła i liczy się każda sekunda.

- Powiedział także, że jest to ciąża bliźniacza, co niesie ze sobą zwiększone ryzyko powikłań. Policjanci rozpoczęli pilotaż przy użyciu sygnałów uprzywilejowanych rodzącej kobiety do szpitala w Przasnyszu, powiadamiając o zdarzeniu dyżurnego ostrołęckich policjantów - mówi Tomasz Żerański, oficer prasowy policji w Ostrołęce.