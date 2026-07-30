Okolice Dziewięciolatek w nocy wybiegł przed blok i poprosił przypadkową osobę o pomoc Oprac. Katarzyna Kędra |

"Przemoc to nie jest sprawa prywatna" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: DarSzach/Shutterstock

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W środę, w środku nocy, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce otrzymał zgłoszenie dotyczące przemocy domowej w jednym z mieszkań na terenie miasta. Osoba zgłaszająca poinformowała, że przed blokiem spotkała dziewięcioletniego chłopca, który prosi o pomoc.

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"Pobił mamę"

"Dziecko przekazało, że jego ojciec jest agresywny, pobił mamę, a w mieszkaniu przebywa jeszcze jego trzyletnia siostra. Na miejsce zostali skierowani policjanci z wydziału patrolowego. Funkcjonariusze zastali w mieszkaniu kobietę, która oświadczyła, że jej partner, będąc pod wpływem alkoholu, wszczął awanturę, podczas której stosował wobec niej oraz dziewięcioletniego syna przemoc fizyczną" - poinformował w komunikacie rzecznik tamtejszej policji nadkomisarz Tomasz Żerański.

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Policjanci odizolowali 35-letniego mieszkańca Ostrołęki od pokrzywdzonych.

"Wobec mężczyzny wydali również nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych" - dodał rzecznik.

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Reagujmy na sygnały przemocy domowej. Jeden telefon może uratować życie. apelują policjanci

Może to dotknąć każdego

"Przemoc w rodzinie może dotyczyć każdego, niezależnie od pochodzenia, statusu materialnego, wieku, płci, wykształcenia. Może przybierać formy przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej oraz ekonomicznej. Wszystkie te formy mogą występować jednocześnie albo niezależnie od siebie" - przypominają policjanci.

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Numer alarmowy 112

"Każdy, kto słyszy odgłosy awantury za ścianą lub płaczące dzieci, może zareagować i pomóc osobom pokrzywdzonym przemocą przeciwstawić się agresorowi. Wystarczy zadzwonić, nawet anonimowo, na numer alarmowy 112. Każde takie zgłoszenie policjanci sprawdzą, a jeśli zajdzie taka potrzeba, podejmą stosowne kroki prawne, aby przeciwdziałać przemocy domowej lub innym czynom zabronionym. Pamiętajmy, że znęcanie się nad rodziną jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Natomiast w warunkach tzw. recydywy kodeks karny za fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności przewiduje karę pozbawienia wolności do 7,5 roku" - dodają.

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Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.