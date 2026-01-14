Logo TVN Warszawa
Działacz sportowy podejrzany o zgwałcenie dwóch małoletnich

Areszt dla podejrzanego o zgwałcenie dwójki małoletnich (zdj. ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Ostrołęce
Źródło: tvn24
Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla Tomasza M., podejrzanego o zgwałcenie dwóch małoletnich oraz prezentowanie im treści pornograficznych. Lokalne media podają, że sprawa dotyczy działacza sportowego i byłego prezesa jednego z klubów piłkarskich.

Śledztwem zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce. "Śledztwo prowadzone jest przeciwko 39-letniemu Tomaszowi M., któremu przedstawiono zarzuty zgwałcenia małoletnich poniżej 15. roku życia, wykorzystania stosunku zależności w celu dopuszczenia się wobec nich innych czynności seksualnych i wykonania innych czynności seksualnych oraz prezentowania małoletnim treści pornograficznych" - poinformowała w komunikacie rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz .

Według śledczych Tomasz M. dopuszczał się przestępstw w Ostrołęce i w Warszawie w okresie od lipca 2022 roku do sierpnia 2025 roku.

"W tym czasie podejrzany podstępem dopuścił się zgwałcenia dwóch małoletnich osób oraz wielokrotnie przy użyciu stosunku zależności doprowadził pokrzywdzone osoby do poddania się i wykonywania innych czynności seksualnych. Latem 2022 roku w Warszawie prezentował dzieciom treści pornograficzne" - przekazała prokurator.

Mężczyzna nie przyznaje się do winy

Podczas przesłuchania Tomasz M. nie przyznał się do przedstawionych mu zarzutów i złożył wyjaśnienia. Sąd Rejonowy w Ostrołęce zadecydował o aresztowaniu go na trzy miesiące. Za zarzucane czyny grozi kara pozbawienia wolności od pięciu do 30 lat albo dożywocie.

Rzeczniczka zastrzegła, że prokuratura nie będzie informować o szczegółach zdarzeń, jakich dopuścił się Tomasz M. wobec małoletnich, z uwagi na dobro pokrzywdzonych i charakter czynów.

Ustalenia lokalnych mediów

Jak podaje portal Moja Ostrołęka, podejrzany Tomasz M. jest działaczem sportowym, od wielu lat związanym z piłką nożną. Jest także członkiem Zarządu Ciechanowsko-Ostrołęckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

Ciechanowsko-Ostrołęcki Okręgowy Związek Piłki Nożnej na profilu w mediach społecznościowych zamieścił komunikat: "W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami na temat działacza sportowego związanego z naszym środowiskiem piłkarskim Zarząd COOZPN informuje, że weryfikuje napływające informacje. O wszelkich decyzjach podjętych przez Zarząd COOZPN będziecie Państwo informowani na bieżąco".

