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Okolice

Działacz sportowy oskarżony o przestępstwa seksualne

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Sąd Okręgowy w Ostrołęce
Prokuratura o akcie oskarżenia przeciwko Tomaszowi M.
Źródło wideo: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce
Źródło zdj. gł.: TVN24
Do Sądu Okręgowego w Ostrołęce został skierowany akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi M., działaczowi sportowemu i byłemu prezesowi klubu piłkarskiego. Według śledczych mężczyzna miał on zgwałcić dwie małoletnie oraz prezentować im treści pornograficzne.

Akt oskarżenia został skierowany do sądu 12 czerwca. Jak poinformowała rzeczniczka ostrołęckiej prokuratury prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, mężczyźnie zarzuca się szereg przestępstw przeciwko wolności seksualnej dwóch małoletnich poniżej 15 roku życia, m. in. zgwałcenie, wykorzystanie stosunku zależności w celu dopuszczenia się wobec nich innych czynności seksualnych i wykonanie innych czynności seksualnych oraz prezentowanie małoletnim treści pornograficznych.

Według ustaleń śledztwa, oskarżony miał dopuszczać się czynów w Ostrołęce i Warszawie od lipca 2022 do sierpnia 2025 roku.

Oskarżony nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Od zatrzymania 30 grudnia 2025 roku pozostaje tymczasowo aresztowany.

Jak informował na początku roku lokalny portal Moja Ostrołęka, oskarżony Tomasz M. jest działaczem sportowym, od wielu lat związanym z piłką nożną.

Działaczowi grozi od od pięciu do 30 lat albo kara dożywotniego więzienia.  

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
ProkuraturaPrzestępstwa
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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