Okolice Działacz sportowy oskarżony o przestępstwa seksualne Oprac. Dariusz Gałązka |

Prokuratura o akcie oskarżenia przeciwko Tomaszowi M. Źródło wideo: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce Źródło zdj. gł.: TVN24

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Akt oskarżenia został skierowany do sądu 12 czerwca. Jak poinformowała rzeczniczka ostrołęckiej prokuratury prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, mężczyźnie zarzuca się szereg przestępstw przeciwko wolności seksualnej dwóch małoletnich poniżej 15 roku życia, m. in. zgwałcenie, wykorzystanie stosunku zależności w celu dopuszczenia się wobec nich innych czynności seksualnych i wykonanie innych czynności seksualnych oraz prezentowanie małoletnim treści pornograficznych.

Według ustaleń śledztwa, oskarżony miał dopuszczać się czynów w Ostrołęce i Warszawie od lipca 2022 do sierpnia 2025 roku.

Oskarżony nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Od zatrzymania 30 grudnia 2025 roku pozostaje tymczasowo aresztowany.

Jak informował na początku roku lokalny portal Moja Ostrołęka, oskarżony Tomasz M. jest działaczem sportowym, od wielu lat związanym z piłką nożną.

Działaczowi grozi od od pięciu do 30 lat albo kara dożywotniego więzienia.

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