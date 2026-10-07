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Okolice

"Były krzyki, duży chaos. Uczniowie wybiegli z klas, nie wiedzieli, co się dzieje". Relacje po ataku w szkole

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Ostrołęka
Matka jednej z uczennic o ataku w szkole w Ostrołęce
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Uczniowie szkoły w Ostrołęce, w której doszło do ataku, mówią o ogromnym chaosie, strachu i krwi na korytarzu. - Córka ma wielką traumę - stwierdziła pani Agnieszka, czekająca, aż 14-latka będzie mogła wyjść ze szkoły.

Reporterka TVN24 Marta Abramczyk jest z Ostrołęki, dlatego miała bezpośrednie informacje od rodziny i znajomych o tym, co dzieje się w szkole, w której doszło do ataku. - Zaczęło się od telefonu od mojej mamy około godziny 11, kiedy zadzwoniła przerażona powiedzieć o tym, że trwa obława, bo w tamtym momencie rzeczywiście tak to wyglądało - relacjonowała. Jak dodała, uczniowie pobliskich szkół, w tym jej siostra, która uczy się w I Liceum Ogólnokształcącym, dostali informację, że coś niebezpiecznego wydarzyło się w pobliżu. Nauczyciele przekazali im, że nie będą wychodzić w najbliższym czasie ze szkoły, dlatego że trwają poszukiwania prawdopodobnego sprawcy ataku w innej szkole. - To był chyba moment największej paniki - oceniła.

Przerażające zdjęcia po ataku w szkole

Reporterka opowiadała, że uczniowie wymieniają się zdjęciami na grupach w komunikatorach. Widać na nich zdjęcia zrobione bezpośrednio po ataku. - I rzeczywiście są to zdjęcia przerażające - przyznała Marta Abramczyk. - Wiemy, że tam pojawiły się krzyki, duży chaos. Uczniowie wybiegli z klas i nie wiedzieli, co się dzieje - mówiła.

Reporterka TVN24 opisywała zdjęcia ucznia z poważnie zranionym łokciem. Na innym widziała ucznia lub uczennicę z ranami w okolicach uda i z zabandażowaną dłonią. - Te zdjęcia przyprawiają o dreszcze - oceniła.

Jedna z rannych osób po ataku
Jedna z rannych osób po ataku
Źródło zdjęcia: mat. prywatne / TVN24

Przed szkołą w Ostrołęce była z kolei reporterka TVN24 Joanna Wyrwas. Tuż przed godziną 14 rozmawiała z matką jednej z uczennic. Pani Agnieszka czeka na swoje dziecko już od prawie dwóch godzin. O wydarzeniach w szkole dowiedziała się od córki.

- Córka dzwoniła i prosiła, żeby przyjechać. Powiedziała, że wbiegł jakiś chłopiec do ich klasy. Podobno miał dłoń prawie odciętą, mocno krwawił - mówiła.

Pani Agnieszka powiedziała, że 19-latek wszedł do klasy prawdopodobnie podczas trwającej lekcji. Córka ma 14 lat i jest w pierwszej klasie. - Mówiła, że ma wielką traumę. Podobno ma być przesłuchiwana. Jest z nauczycielką i psychologiem - dowiedziała się kobieta.

- Jest mi ciężko bardzo - dodała.

Atak w szkole, wielu rannych

Przypomnijmy: do ataku w szkole w Ostrołęce doszło w środę po godzinie 11. Jak podawała policja, 19-letni uczeń Zespołu Szkół Zawodowych numer 4 wszedł do placówki i zaatakował zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Służby podają, że poszkodowanych zostało dziewięć osób, ale ich życiu nic nie zagraża.

Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali w Ostrołęce i Łomży. Po obławie trwającej niecałe pół godziny domniemany sprawca został zatrzymany w okolicach plaży miejskiej. Policja i prokuratura podawały, że 19-latek miał widoczne rany i również potrzebował pomocy medyków.

Zatrzymanie 19-latka po ataku w szkole
Zatrzymanie 19-latka po ataku w szkole
Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Przestępczość w WarszawiePolicjaOstrołękaAtak nożownika
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