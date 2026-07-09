Okolice Odbierał pieniądze i przekazywał je dalej. Trafi do więzienia na dwa lata Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Było już na wnuczka i na policjanta. Są także oszustwa na lekarza i na księcia ze Stambułu Źródło wideo: Dariusz Łapiński/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Rzeczniczka prokuratury Elżbieta Edyta Łukasiewicz wyjaśniła, że podczas rozprawy 8 lipca przed Sądem Rejonowym w Ostrołęce oskarżony przyznał się do wszystkich zarzutów.

– Złożył też wniosek o dobrowolne poddanie się karze i wydanie wyroku skazującego – przekazała prok. Łukasiewicz. Sąd uwzględnił wniosek Kamila C. i wymierzył mu karę dwóch lat pozbawienia wolności. - Ponadto zobowiązał go naprawienia szkody poprzez zwrot 30 tysięcy złotych pokrzywdzonej seniorce oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim – dodała rzeczniczka.

Prokuratura: był "odbierakiem"

Jak podała prokuratura, oprócz oszustwa w Ostrołęce, do którego doszło 19 stycznia, Kamil C. odpowiadał również za trzy usiłowania wyłudzenia pieniędzy metodą "na wnuczka" lub "na policjanta", do których miało dojść w dniach 20–22 stycznia w Białymstoku i Ełku.

Oszustwo na wnuczka. O tym pamiętaj Źródło zdjęcia: policja

W ocenie śledczych Kamil C. pełnił rolę "odbieraka", którego zadaniem było przejmowanie pieniędzy od ofiar i przekazywanie ich dalej. Dzięki czujności pokrzywdzonych oraz ich sąsiadów w przypadku prób w Białymstoku i Ełku do przekazania środków nie doszło.