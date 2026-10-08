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Okolice

Zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. 19-latek doprowadzony do prokuratury

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Doprowadzenie do porkuratury nożownika z Ostrołęki
Nożownik zaatakował w szkole w Ostrołęce
Źródło wideo: "Fakty" TVN
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Uczeń klasy maturalnej zaatakował w budynku szkoły w Ostrołęce oraz sąsiadującym parku pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie przypadkowe osoby. 19-latek, który po ucieczce próbował się okaleczyć, został zatrzymany. W czwartek stanął przed prokuratorem.

Do ataku w zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce doszło w środę po godzinie 11. Jak ustaliła policja, 19-letni uczeń tej szkoły wszedł do placówki i zaatakował zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Poszkodowanych zostało dziewięć osób: pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne, które były w parku w pobliżu szkoły. Trafili oni do szpitali w Ostrołęce i Łomży.

Po obławie, trwającej niecałe pół godziny, 19-latek został zatrzymany w okolicach plaży miejskiej (kilkaset metrów od szkoły). W chwili zatrzymania mężczyzna miał przy sobie maczetę, której użył do samookaleczania. Trafił do szpitala. Placówkę opuścił tego samego dnia i został umieszczony w policyjnej izbie zatrzymań w Ostrołęce.

Policja przekazała, że po zatrzymaniu podejrzewanego o atak 19-latka przeszukała w środę trzy związane z nim lokalizacje. - Zawsze w tego typu przypadkach przeszukujemy miejsca, gdzie ta osoba mogła przebywać: dwa w Ostrołęce i jedno na terenie powiatu ostrołęckiego. W jednym miejscu ewakuowaliśmy siedem osób - poinformował nadkom. Tomasz Żerański, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. - Znaleziono materiały i substancje, które wymagały ewakuacji na czas przeszukania. Trwało to około 30 minut - dodał.

Służby informowały też o zabezpieczeniu plecaka nastolatka.

"Jeszcze wczoraj (...) zabezpieczono plecak z zawartością materiału wybuchowego, tzw. domowej roboty. Plecak pozostawił Jakub Z. w sali lekcyjnej szkoły, tj. w pracowni komputerowej. Z plecaka zaczął wydobywać się dym. Jedna z obecnych osób wyrzuciła plecak przez okno na zewnątrz budynku. Plecak wraz zawartością zostanie poddany oględzin przez pirotechników z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu" - podawała w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.

Od 19-latka została pobrana krew do badań na zawartość alkoholu i narkotyków. Zatrzymany jest obywatelem Polski.

Ataki w szkołach

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach 15-latek wtargnął do szkoły i zaatakował woźną ostrym narzędziem. Życia 37-latki nie udało się uratować. Kobieta osierociła dwoje dzieci.

Natomiast w miejscowości Sierpc zatrzymano wczoraj 17-latka, który mówił na terenie szkoły, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje zrobić komuś krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. U 17-latka znaleziono dwa noże.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Atak nożownikaSzkołaEdukacjaProkuratura
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