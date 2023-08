Amstaff skoczył na przechodnia i go zadrapał. Policja szuka właściciela psa

czytaj dalej

38-letni mieszkaniec Podkarpacia musiał pilnie dotrzeć do jednego z warszawskich szpitali, ale z powodu złej pogody utknął na dworcu kolejowym w Miechowie (Świętokrzyskie). Policjanci z Miechowa, Jędrzejowa, Kielc i Skarżyska-Kamiennej dostarczyli go do granicy województw. Tam już czekała karetka pogotowia. W asyście radomskich i stołecznych funkcjonariuszy szczęśliwie i na czas dotarł do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.