10 lat więzienia za próbę zgwałcenia nieletniej
Był on oskarżony o to, że w maju ubiegłego roku zaatakował dziewczynę w wieku poniżej 15 lat, przewrócił ją na ziemię i próbował zgwałcić. Stawiła skuteczny opór.
B. uciekł, po zatrzymaniu okazało się, że miał w swoim telefonie treści pornograficzne z wykorzystaniem nieletnich.
"Sąd uznał Krystiana B. za winnego i wymierzył mu karę łączną 10 lat pozbawienia wolności. Orzekł też dożywotni zakaz zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 10 tysięcy złotych. Tytułem zadośćuczynienia zasądził od oskarżonego na rzecz małoletniej pokrzywdzonej kwotę 20 tysięcy" - poinformowała Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.
Wyrok nie jest prawomocny, prokurator złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia do wyroku.
Był już karany
Krystian B. był już karany za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia. Sąd Okręgowy w Ostrołęce skazał go na dwa lata pozbawienia wolności. Ten wyrok jest już prawomocny.