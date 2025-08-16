Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Dziś otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Budowa trwała pięć lat

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
W sobotę, 16 sierpnia, po pięciu latach od rozpoczęcia budowy, otwarte zostanie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie. Na wystawie stałej będzie można zobaczyć mundury i broń obu walczących stron, a także polskie i bolszewickie ulotki oraz plakaty propagandowe.

Muzeum powstało na historycznym terenie, gdzie w sierpniu 1920 r. toczyły się walki w obronie stolicy podczas wojny polsko-bolszewickiej. Zwycięstwo pod Ossowem jest uznawane za jeden z przełomowych momentów bitwy o Warszawę.

Kompleks umiejscowiono na 17-metrowym wzniesieniu, u jego stóp posadowiono dwa 70-metrowe maszty z biało-czerwonymi proporcami. Do budynku prowadzi 500-metrowa Aleja Zwycięstwa. Znajdująca się na dwóch kondygnacjach wystawa stała liczy tysiąc metrów kwadratowych. Prezentuje dziesiątki unikalnych zabytków z Muzeum Wojska Polskiego oraz eksponaty zebrane przez lokalną instytucję "Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej".

Na ekspozycji będzie można zobaczyć m.in. mundury i broń obu walczących stron, w tym francuską armatę oblężniczą de Bange’a, a także polskie i bolszewickie ulotki oraz plakaty propagandowe. Cztery moduły wystawy "zaoferują nowoczesne, multimedialne przedstawienie historii, łącząc archiwalne materiały filmowe, fotograficzne i dokumenty z dźwiękiem oraz specjalnie skomponowaną muzyką".

Budowa muzeum pochłonęła łącznie 300 milionów złotych.

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Festyn historyczny z okazji otwarcia

Sobotnią uroczystość otwarcia Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie, które jest filią Muzeum Wojska Polskiego, zaplanowano na godz. 13. Weźmie w niej udział wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Planowane jest również jego wystąpienie.

Uroczystość będzie połączona z festynem historyczno-edukacyjnym na terenach przyległych do Muzeum, który potrwa w godz. 12-20. W jego ramach zaplanowano m.in. pokaz współczesnego sprzętu i uzbrojenia wojskowego, koncert okolicznościowy Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" oraz Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, a także rekonstrukcję bitwy warszawskiej 1920 r. Muzeum zostanie otwarte dla zwiedzających od godz. 17.

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie będzie dostępne także w niedzielę. W godz. 12-19 w ramach dnia otwartego zaplanowano również m.in. pokaz współczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, będą także stanowiska grup rekonstrukcji historycznej.

Historia budowy

Budowę Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie pod Wołominem zapowiadano już w 2017 roku. Dyrekcja Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, któremu podlegać będzie placówka w Ossowie, ogłosiła wówczas, że prace rozpoczną się wiosną 2018 roku i zostaną ukończone na 100. rocznicę "Cudu nad Wisłą", czyli 15 sierpnia 2020 roku.

Choć była to jedna z flagowych inwestycji rządu Prawa i Sprawiedliwości, pierwszą łopatę udało się wbić dopiero na kilkanaście dni przed pierwotnym terminem zakończenia budowy. Na wykonawcę prac wybrano podległą Agencji Mienia Wojskowego spółkę Sinevia.

Wtedy ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapewniał, że placówka powstanie w przeciągu dwóch lat. Tego terminu również nie udało się dotrzymać. Pojawiały się kolejne trudności. W marcu 2022 roku na budowie wybuchł pożar. Zapalił się styropian na ścianie powstającego budynku. Natomiast w styczniu ubiegłego roku, gdy wylał Bug oraz jego dopływy, woda podeszła niemal pod samą działkę, gdzie powstaje inwestycja. Szczęśliwie nie wdarła się na budowę.

Miało być gotowe pięć lat temu, jest data otwarcia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Miało być gotowe pięć lat temu, jest data otwarcia

Dariusz Gałązka

Krwawe walki pod Ossowem

Bitwa warszawska 1920 roku to największe militarne zwycięstwo Polski od czasów wiktorii wiedeńskiej 1683 r. Na pamiątkę bitwy obchodzimy w Polsce, na mocy ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 lipca 1992 r., Święto Wojska Polskiego.

Bitwa warszawska rozegrała się na przedpolach stolicy w dniach 13-15 sierpnia 1920 r. Była to decydująca batalia wojny polsko-bolszewickiej, która zadecydowała o niepodległości Polski i uratowała Europę przed bolszewizmem. Straty strony polskiej wyniosły ok. 4,5 tys. zabitych, 22 tys. rannych i 10 tys. zaginionych. Przyjmuje się, że ok. 25 tys. żołnierzy bolszewickich poległo lub zostało ciężko rannych, 60 tys. trafiło do polskiej niewoli, a 45 tys. zostało internowanych przez Niemców.

Autorka/Autor: dg/dap

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
HistoriaMuzeum
Czytaj także:
Ratownicy wodni pracowali na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Zsunął się z materaca, zniknął pod wodą
Okolice
Wypadek na S8 w Konopnicy (woj. łódzkie)
Trzy wypadki i pożar na jednej trasie. Są ofiary
Ulice
Moment ucieczki mężczyzny z parkingu
Porysował auto i uciekł, przeskakując przez bramę. Szukają go
Okolice
Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Już tona martwych ryb. "Pomóżcie naszej Wkrze"
Okolice
Awantura w autobusie (zdjęcie ilustracyjne)
Chcą kupić 120 autobusów. Mają być przystosowane do ewakuacji ludności
Komunikacja
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Na ziemi czołgi, na niebie myśliwce, na morzu okręty
Śródmieście
Transportery opancerzone
Szef sztabu generalnego zameldował o zakończeniu defilady
Śródmieście
Z Wisły w Górze Kalwarii Wyłowiono ciało
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Okolice
Lot dreamliner
Usterka i nieplanowane lądowanie w Chinach. Problemy rejsu do Warszawy
TVN24
Auto
Tragiczny wypadek pod Garwolinem. Nie żyją dwie osoby
TVN24
Setki dokumentów w opuszczonym budynku
Setki porzuconych dokumentów. Wśród nich listy płac, akty notarialne
Włochy
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego na Wisłostradzie
Nie tylko defilada. Atrakcje
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Groszowice
"Cofając, uderzył go". 77-latek nie żyje
Okolice
Nowy most w Porcie Czerniakowskim
Warszawa ma nowy most
Śródmieście
Ktoś rozrzuca pinezki na trasie rowerowej przez Gassy
Pinezki z jezdni zbierają garściami. Komu przeszkadzają rowerzyści
Katarzyna Kędra
Jarosław Kaczyński miał uderzyć aktywistę podczas miesięcznicy smoleńskiej
Zbigniew Komosa pozwał Jarosława Kaczyńskiego. Decyzja sądu
Śródmieście
Poszkodowanego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
"Wyjaśniali sprawy". 15-latek w śpiączce, 22-latek z zarzutem
Okolice
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0010
Sprawa Victorii z Mławy. Kontrola MSWiA i ruch Prokuratury Krajowej
TVN24
Kierowca wjechał w witrynę piekarni
Zasłabła, wjechała autem do piekarni. Za ladą stały dwie osoby
Okolice
Rowerzysta przewrócił się na moście Legionów (zdj. ilustracyjne)
Pijany rowerzysta na moście. Przewrócił się, przeleciał przez barierkę
Płock
Drogowcy uporządkowali ruch na rondzie Kercelak
Uporządkowali jedno z najbardziej wypadkowych skrzyżowań
Wola
Próby przed defiladą
Zamknięte ulice, zmiany w parkowaniu i objazdy
Śródmieście
Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala
Spadochroniarze zderzyli się w powietrzu, trafili do szpitala
Okolice
Nielegalny pawilon na Ochocie
Postawił "graffomat", nie chciał usunąć nielegalnego pawilonu
Ochota
Potrącenie na Marymonckiej
Potrącił cztery osoby, dwie zmarły. Zarzuty dla kierowcy
Bielany
Stan stacji Ursus Północny
Jest termin remontu stacji jak z horroru. Zmieni się rozkład jazdy
Ursus
Wojciech O. i Marcin O. zatrzymani
154 zarzuty dla "Jaszczura" i "Ludwiczka". Jest akt oskarżenia
Okolice
Obcokrajowcy zatrzymani w sprawie bójki z użyciem noża
Pobili się pracownicy sezonowi, w ruch poszedł nóż
Okolice
Zniszczony mural upamiętniający bohaterów powstanie w getcie warszawskim
Mural z bohaterami powstania w getcie warszawskim zniszczony
Śródmieście
Osiedle po modernizacji na wizualizacjach
Państwowy deweloper zmienił zdanie. "Zatoka czerwonych świń" zostaje
Wilanów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki