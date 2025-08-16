Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Muzeum powstało na historycznym terenie, gdzie w sierpniu 1920 r. toczyły się walki w obronie stolicy podczas wojny polsko-bolszewickiej. Zwycięstwo pod Ossowem jest uznawane za jeden z przełomowych momentów bitwy o Warszawę.

Kompleks umiejscowiono na 17-metrowym wzniesieniu, u jego stóp posadowiono dwa 70-metrowe maszty z biało-czerwonymi proporcami. Do budynku prowadzi 500-metrowa Aleja Zwycięstwa. Znajdująca się na dwóch kondygnacjach wystawa stała liczy tysiąc metrów kwadratowych. Prezentuje dziesiątki unikalnych zabytków z Muzeum Wojska Polskiego oraz eksponaty zebrane przez lokalną instytucję "Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej".

Na ekspozycji będzie można zobaczyć m.in. mundury i broń obu walczących stron, w tym francuską armatę oblężniczą de Bange’a, a także polskie i bolszewickie ulotki oraz plakaty propagandowe. Cztery moduły wystawy "zaoferują nowoczesne, multimedialne przedstawienie historii, łącząc archiwalne materiały filmowe, fotograficzne i dokumenty z dźwiękiem oraz specjalnie skomponowaną muzyką".

Budowa muzeum pochłonęła łącznie 300 milionów złotych.

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Festyn historyczny z okazji otwarcia

Sobotnią uroczystość otwarcia Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie, które jest filią Muzeum Wojska Polskiego, zaplanowano na godz. 13. Weźmie w niej udział wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Planowane jest również jego wystąpienie.

Uroczystość będzie połączona z festynem historyczno-edukacyjnym na terenach przyległych do Muzeum, który potrwa w godz. 12-20. W jego ramach zaplanowano m.in. pokaz współczesnego sprzętu i uzbrojenia wojskowego, koncert okolicznościowy Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" oraz Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, a także rekonstrukcję bitwy warszawskiej 1920 r. Muzeum zostanie otwarte dla zwiedzających od godz. 17.

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie będzie dostępne także w niedzielę. W godz. 12-19 w ramach dnia otwartego zaplanowano również m.in. pokaz współczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, będą także stanowiska grup rekonstrukcji historycznej.

Historia budowy

Budowę Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie pod Wołominem zapowiadano już w 2017 roku. Dyrekcja Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, któremu podlegać będzie placówka w Ossowie, ogłosiła wówczas, że prace rozpoczną się wiosną 2018 roku i zostaną ukończone na 100. rocznicę "Cudu nad Wisłą", czyli 15 sierpnia 2020 roku.

Choć była to jedna z flagowych inwestycji rządu Prawa i Sprawiedliwości, pierwszą łopatę udało się wbić dopiero na kilkanaście dni przed pierwotnym terminem zakończenia budowy. Na wykonawcę prac wybrano podległą Agencji Mienia Wojskowego spółkę Sinevia.

Wtedy ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapewniał, że placówka powstanie w przeciągu dwóch lat. Tego terminu również nie udało się dotrzymać. Pojawiały się kolejne trudności. W marcu 2022 roku na budowie wybuchł pożar. Zapalił się styropian na ścianie powstającego budynku. Natomiast w styczniu ubiegłego roku, gdy wylał Bug oraz jego dopływy, woda podeszła niemal pod samą działkę, gdzie powstaje inwestycja. Szczęśliwie nie wdarła się na budowę.

Krwawe walki pod Ossowem

Bitwa warszawska 1920 roku to największe militarne zwycięstwo Polski od czasów wiktorii wiedeńskiej 1683 r. Na pamiątkę bitwy obchodzimy w Polsce, na mocy ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 lipca 1992 r., Święto Wojska Polskiego.

Bitwa warszawska rozegrała się na przedpolach stolicy w dniach 13-15 sierpnia 1920 r. Była to decydująca batalia wojny polsko-bolszewickiej, która zadecydowała o niepodległości Polski i uratowała Europę przed bolszewizmem. Straty strony polskiej wyniosły ok. 4,5 tys. zabitych, 22 tys. rannych i 10 tys. zaginionych. Przyjmuje się, że ok. 25 tys. żołnierzy bolszewickich poległo lub zostało ciężko rannych, 60 tys. trafiło do polskiej niewoli, a 45 tys. zostało internowanych przez Niemców.