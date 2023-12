Ośmiu chętnych do zaprojektowania ostatniego odcinka trasy S7

Osiem biur projektowych złożyło oferty na opracowanie dokumentacji dla ostatniego fragmentu drogi ekspresowej S7 biegnącej od Kiełpina do Trasy Armii Krajowej i skrzyżowania S8 w Warszawie. Jak zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 13-kilometrowy odcinek będzie najtrudniejszym - z punktu widzenia ruchu i przechodzenia przez strukturę miejską - do realizacji.

Droga przejdzie dwoma tunelami

Dalej droga będzie biegła wschodnim obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego, aż do węzła Warszawa Wólka Węglowa. Następnie, za ulicą Arkuszową w Warszawie, planowana trasa zejdzie do tuneli - pierwszego o długości około kilometra i kolejnego o długości około 1,1 kilometra. Po wyjściu z tuneli wznosie się ponad teren nad drogą ekspresową S8. Pomiędzy tunelami przewidziano węzeł Warszawa Chomiczówka, a na przecięciu dróg ekspresowych S8 i S7 zaplanowano węzeł Warszawa Północ.

Kierowcy mają już do dyspozycji 275 kilometrów drogi ekspresowej od węzła Gdańsk Południe do Płońska. Z dalszych 57 kilometrów trasy do Warszawy w realizacji jest odcinek Płońsk-Czosnów. Kierowcy z 35 kilometrów będą mogli korzystać w 2025 roku. Oprócz tego, 16 listopada 2023 roku GDDKiA podpisała umowę dla odcinka Czosnów-Kiełpin.

Podpisanie umowy w pierwszej połowie 2024 roku

GDDKiA podkreśla, że przyjęła "niestandardowe obecnie podejście do ustalenia kryteriów oceny ofert". Jak tłumaczy, cena stanowi 40 procent oferty, a pozostałe 60 procent to kryteria jakościowe, gdzie drogowcy będą oceniać doświadczenie projektowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (50 procent) oraz metodykę prac projektowych (10 procent). "Ten ostatni punkt jest nowością w ocenie ofert wykonawców, którzy będą mieli za zadanie m. in. przedstawić propozycję zapewnienia jakości procesu projektowego, narzędzia i rozwiązania, które przyczynią się do poprawy jakości, spójności, wzajemnej koordynacji, efektywności oraz terminowości w wykonaniu opracowań projektowych, a także usprawnią realizację i eksploatację zadania. Dodatkowo wykonawca będzie musiał wykazać się dysponowaniem profesjonalnym zespołem projektantów z określonym doświadczeniem" - wskazuje w komunikacie.